Протягом доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківщини, 2 людини отримали поранення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу в с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 55-річний чоловік.
Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Вербівка Балаклійської громади постраждав 47-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 2 fpv-дрони;
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Куп'янськ, с. Новоосинове), господарчу споруду (с. Іванівка);
- у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Піски-Радьківські), автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Борова).
Електропостачання в м. Харків повністю відновлено.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 187 людей.
Залишилася 51 людина.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 6581 людину.
Упродовж минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 29 боєзіткнень в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки.