Протягом доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківщини, 2 людини отримали поранення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 55-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Вербівка Балаклійської громади постраждав 47-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

3 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Куп'янськ, с. Новоосинове), господарчу споруду (с. Іванівка);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Піски-Радьківські), автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Борова).

Електропостачання в м. Харків повністю відновлено.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 187 людей.

Залишилася 51 людина.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 6581 людину.

Упродовж минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 29 боєзіткнень в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки.