Дві людини поранені на Запоріжжі через російські обстріли

Ворог обстріляв 14 населених пунктів області. 

Наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Дві людини отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах Запорізької області. 

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, серед постраждалих є 77-річна жінка, яка дістала поранень внаслідок ударів ФАБами по Гуляйполю Пологівського району. Вона отримала травми голови. Медики надали їй всю необхідну допомогу.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 580 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 11 авіаційних атак по Степногірську, Лук’янівському, Гуляйполю та Білогір’ю.

351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я.

7 обстрілів із РСЗВ накрили Кушугум, Гуляйполе, Новоданилівку та Полтавку.

211 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я, Полтавки та Малинівки.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.
