Президенти США і Фінляндії у Білому домі обговорили мир для України

Це має бути "наступна велика угода" після припинення війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Президенти США і Фінляндії у Білому домі обговорили мир для України
Дональд Трамп та Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп прийняв в Овальному кабінеті Білого дому свого фінського колегу Александра Стубба.

Як пише "Укрінформ", фінський лідер відзначив зусилля республіканця щодо врегулювання війни на Близькому Сході та висловив сподівання, що наступною великою угодою має бути мир для України.

Стубб подякував Трампу за позицію тиску на європейські країни з вимогою припинити купівлю російських нафти й газу, а також підняти витрати на сферу оборони до 5% від ВВП. Він також розповів президенту США про економічну та військову слабкість Росії, які стали наслідком зобов'язань, взятих Європою на себе перед Україною.

Трамп у відповідь висловив впевненість в тому, що "впорається" з російсько-українським питанням, і мир є досяжним. Він підтвердив, що разом з НАТО посилює тиск на Росію.
﻿
