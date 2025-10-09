Росіяни поранили чоловіка під час відновлювальних робіт на залізниці у Сумській області

Російські війська продовжують завдавати ударів по транспортній інфраструктурі , щоб обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною.

На початку жовтня УЗ повідомила, що тимчасово змінює маршрути руху потягів у прифронтових регіонах через посилення загрози російських обстрілів. Сьогодні УЗ знову анонсувала змінені маршрути для потягів, що курсують на Сумщину.