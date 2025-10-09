Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росіяни поранили чоловіка під час відновлювальних робіт на залізниці у Сумській області

Чоловіка шпиталізували з уламковим пораненням.

Росіяни поранили мирного мешканця у Сумській області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Під час відновлювальних робіт на залізниці після ворожої атаки поранення отримав 41-річний чоловік із Конотопщини”, - написав Григоров.

Він уточнив, що поранений працював на пошкодженій ділянці, коли стався повторний удар.

Чоловіка шпиталізували з уламковим пораненням, його стан стабільний, медики надають постраждалому допомогу.
Теми: , , ,
﻿
