Росіяни поранили чоловіка під час відновлювальних робіт на залізниці у Сумській області

Росіяни поранили мирного мешканця у Сумській області.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
“Під час відновлювальних робіт на залізниці після ворожої атаки поранення отримав 41-річний чоловік із Конотопщини”, - написав Григоров.
Він уточнив, що поранений працював на пошкодженій ділянці, коли стався повторний удар.
Чоловіка шпиталізували з уламковим пораненням, його стан стабільний, медики надають постраждалому допомогу.
Російські війська продовжують завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, щоб обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною.
На початку жовтня УЗ повідомила, що тимчасово змінює маршрути руху потягів у прифронтових регіонах через посилення загрози російських обстрілів. Сьогодні УЗ знову анонсувала змінені маршрути для потягів, що курсують на Сумщину.