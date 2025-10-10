Ткаченко: в Києві відновили водопостачання, триває підйом тиску

Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів, як Київ відновлюється після сьогоднішньої атаки росіян.

“Зранку піково у нас було понад 5800 будинків без світла та понад 7000 без води. Вже заживлено понад 540 тис. споживачів. З них 80 тисяч - за останні години”, - написав Ткаченко.

Він додав, що воду повернули по всій мережі, тепер триває підйом тиску, але багато залежить від електроенергії.

Також у Києві протягом дня: