Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ткаченко: в Києві відновили водопостачання, триває підйом тиску

Також повернули електропостачання понад 540 тис. споживачів.

Ткаченко: в Києві відновили водопостачання, триває підйом тиску
Ілюстративне фото
Фото: rivne1.tv

Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів, як Київ відновлюється після сьогоднішньої атаки росіян.

“Зранку піково у нас було понад 5800 будинків без світла та понад 7000 без води. Вже заживлено понад 540 тис. споживачів. З них 80 тисяч - за останні години”, - написав Ткаченко. 

Він додав, що воду повернули по всій мережі, тепер триває підйом тиску, але багато залежить від електроенергії. 

Також у Києві протягом дня:

  • розгорнуті пункти незламності,
  • запущені бювети,
  • організовано підвіз води,
  • відновили роботу транспорту
  • довелося змінювати режим роботи закладів освіти та охорони здоровʼя.
