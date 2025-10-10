Росіяни вбили у Запоріжжі 7-річного хлопчика

Упродовж ночі росіяни тероризували Запоріжжя ударними безпілотниками. Атака на місто мала трагічні наслідки: загинула дитина.

Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, внаслідок щонайменше семи ударів БПЛА травм зазнали троє людей: 45-річні чоловік та жінка, а також 7-річний хлопчик.

На жаль, у лікарні дитина померла. Медики до останнього боролися за життя пацієнта, але поранення виявилися надто важкими.