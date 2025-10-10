Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві через російську атаку є постраждалі, лівий берег без світла (оновлено)

Пожежа у житловому будинку.

Росіяни упродовж ночі обстрілюють Україну ударними безпілотниками, чимала кількість яких націлені на Київ. Столиця також зазнала балістичного обстрілу.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, через атаку виникла пожежа на 6-7 поверхах 17-поверхового будинку у Печерському районі. Були пошкоджені кілька квартир, розпочалася евакуація мешканців.

Постраждали дев'ятеро людей, п'ятеро з них ушпиталені. 

Мер Віталій Кличко повідомив, що лівий берег Києва залишився без електроенергії, є проблеми з водопостачанням.
