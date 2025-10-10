У Києві через російську атаку є постраждалі, лівий берег без світла (оновлено)

Росіяни упродовж ночі обстрілюють Україну ударними безпілотниками, чимала кількість яких націлені на Київ. Столиця також зазнала балістичного обстрілу.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, через атаку виникла пожежа на 6-7 поверхах 17-поверхового будинку у Печерському районі. Були пошкоджені кілька квартир, розпочалася евакуація мешканців.

Постраждали дев'ятеро людей, п'ятеро з них ушпиталені.

Мер Віталій Кличко повідомив, що лівий берег Києва залишився без електроенергії, є проблеми з водопостачанням.