Очільник КМВА заявив, що світло через обстріл у Києві не вимикали (доповнено)

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram, що у столиці цієї ночі поки не було допущено відключень електропостачання через воєнну загрозу.

За словами посадовця, усі випадки зникнення світла під час російського "шахедного" обстрілу пов'язані з точковими аваріями, які "бувають постійно у нашому житловому фонді та комунікаціях". Аварійні служби працюють над відновленням електроживлення.

Раніше мер Києва Віталій Кличко попередив, що у столиці можуть бути перебої зі світлом та водою через російську атаку.

Доповнення 2:00. Ткаченко повідомив, що у Печерському районі через падіння уламків постраждав шестиповерховий житловий будинок. Інформації про травмованих не надходило. У Голосіївському районі пошкоджені фасади двох будинків та два автомобілі.

Пізніше голова КМВА уточнив, що пожежа на 6-7 поверхах 17-поверхового будинку, кілька квартир пошкоджено, відбувається евакуація людей.