Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Очільник КМВА заявив, що світло через обстріл у Києві не вимикали (доповнено)

Сталися лише локальні аварії.

Очільник КМВА заявив, що світло через обстріл у Києві не вимикали (доповнено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram, що у столиці цієї ночі поки не було допущено відключень електропостачання через воєнну загрозу.

За словами посадовця, усі випадки зникнення світла під час російського "шахедного" обстрілу пов'язані з точковими аваріями, які "бувають постійно у нашому житловому фонді та комунікаціях". Аварійні служби працюють над відновленням електроживлення. 

Раніше мер Києва Віталій Кличко попередив, що у столиці можуть бути перебої зі світлом та водою через російську атаку

Доповнення 2:00. Ткаченко повідомив, що у Печерському районі через падіння уламків постраждав шестиповерховий житловий будинок. Інформації про травмованих не надходило. У Голосіївському районі пошкоджені фасади двох будинків та два автомобілі. 

Пізніше голова КМВА уточнив, що пожежа на 6-7 поверхах 17-поверхового будинку, кілька квартир пошкоджено, відбувається евакуація людей.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies