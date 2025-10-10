Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: українська делегація вирушить до США для домовленостей щодо Patriot та HIMARS

Делегація першочергово обговорюватиме закупівлю ППО Patriot.

Зеленський: українська делегація вирушить до США для домовленостей щодо Patriot та HIMARS
На фото бойова робота ЗРК 'Patriot' по балістичних ракетах на Дніпропетровщині 9 жовтня 2024 року
Фото: скріншот з камери ворожого БпЛА з фб сторінки Yuriy Ignat

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що українська делегація у США проведе переговори щодо покупки американського озброєння. 

"Найголовніше в цій угоді - системи ППО. Ми готові це купувати, і ми готові задіяти різні види програм. PURL серед них. Також є двосторонні угоди. Партнери розуміють, що що потрібно виділяти гроші на системи ППО, перш за все американські, але і не тільки", — повідомив президент.

Президент України уточнив, що першочергово делегація обговорюватиме закупівлю систем ППО Patriot, які Україна вже має на озброєнні.

Він уточнив, що домовленості входять в процес обговорення закупівлі Україною озброєння у США, який Володимир Зеленський назвав Mega Deal.

"Ми отримуємо позитивні сигнали щодо вилучення коштів (заморожених активів РФ - ред.). Там не саме вилучення, там інша схема через гарантії партнерів. Дуже хотілося щоб Велика Британія підключилась до програми PURL. У нас дуже сильні та хороші відносини", - зазначив президент.

Також він наголосив, що Україні необхідна зброя не лише для захисту, а також для завдання далекобійних ударів.

"Ви всі знаєте ці назви. Це HIMARS, ATACMS, TOMAHAWK. Ми не боїмося їх говорити, але не хочемо, щоб розмова про це затягнулась. Ми очікуємо на позитивну відповідь від США", - сказав Зеленський.
