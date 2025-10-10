Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Reuters: на заводі вибухівки в Теннессі стався вибух, є загиблі

Крім того, деякі люди вважаються зниклими безвісти.

Сьогодні, 10 жовтня, стався вибух на заводі вибухівки в Теннессі, США.

Про це повідомляє Reuters.

“За даними правоохоронних органів, кілька людей загинули, а кілька інших вважаються зниклими безвісти після вибуху в п'ятницю вранці в Теннессі на військовому заводі вибухівки”, - йдеться у повідомленні.

Вибух стався на заводі Accurate Energetic Systems, що знаходиться приблизно за 80 км на захід від Нешвілла.

Accurate Energetic Systems розробляє, виробляє та зберігає вибухові речовини для військового, аерокосмічного та комерційного ринків знесення. 

У 2014 році на заводі стався невеликий вибух боєприпасів. У цьому інциденті одна людина загинула, а троє отримали поранення.
