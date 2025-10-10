Речник МЗС: ракети Tomahawk допоможуть знищити засоби терору РФ

Україна може отримати від Сполучених Штатів крилаті ракети Tomahawk, які матимуть реальне бойове застосування на фронті та зможуть зупинити терор Росії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає Укрінформ.

За словами речника, українська та американська сторони вже працюють над узгодженням усіх технічних і логістичних деталей — у яких формах та комплектаціях ракети можуть бути передані Україні.

"Ми чуємо і вітаємо позитивні сигнали з боку США та президента щодо можливості надання цієї дуже потужної зброї. Раніше відповідь була "ні", тепер такої відповіді немає", — наголосив Тихий.

Він підкреслив, що передача Tomahawk має на меті не "залякування Росії", а практичне використання для знищення засобів терору, якими ворог атакує українські міста.

"Йдеться про дуже прикладне застосування у війні — щоби припинити її", — підсумував речник МЗС.