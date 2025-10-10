Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Речник МЗС: ракети Tomahawk допоможуть знищити засоби терору РФ

Передача Tomahawk має на меті практичне використання для знищення засобів терору Росії.

Речник МЗС: ракети Tomahawk допоможуть знищити засоби терору РФ
Речник МЗС Георгій Тихий
Фото: Олександр Ратушняк

Україна може отримати від Сполучених Штатів крилаті ракети Tomahawk, які матимуть реальне бойове застосування на фронті та зможуть зупинити терор Росії. 

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає Укрінформ.

За словами речника, українська та американська сторони вже працюють над узгодженням усіх технічних і логістичних деталей — у яких формах та комплектаціях ракети можуть бути передані Україні.

"Ми чуємо і вітаємо позитивні сигнали з боку США та президента щодо можливості надання цієї дуже потужної зброї. Раніше відповідь була "ні", тепер такої відповіді немає", — наголосив Тихий.

Він підкреслив, що передача Tomahawk має на меті не "залякування Росії", а практичне використання для знищення засобів терору, якими ворог атакує українські міста.

"Йдеться про дуже прикладне застосування у війні — щоби припинити її", — підсумував речник МЗС.
