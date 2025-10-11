У Судані унаслідок удару дрона по табору біженців загинули щонайменше 30 людей

Парамілітарне угруповання RSF (Сили швидкої підтримки) завдало удару по притулку Dar al-Arqam, розташованому на території університету в місті Ель-Фашер на заході Судану.

Як пише The Guardian, про це повідомив місцевий Комітет спротиву Ель-Фашера.

За даними комітету, щонайменше 30 людей загинули, а тіла багатьох залишаються під завалами. У заяві подію названо "різаниною", і активісти закликали міжнародну спільноту негайно втрутитися.

Ель-Фашер перебуває в облозі понад 500 днів, а місцеві мешканці страждають від голоду.

Судан поринув у конфлікт у квітні 2023 року, коли спалахнула жорстока боротьба за владу між Суданськими збройними силами (SAF) та RSF, потужним воєнізованим угрупуванням, перед запланованим переходом до цивільного правління.

Попередньо, під час громадянської війни загинуло щонайменше 150 000 осіб, близько 12 мільйонів були змушені залишити свої будинки.

Організація Об'єднаних Націй охарактеризувала ситуацію в Судані як найбільш руйнівну гуманітарну кризу у світі: понад 30 мільйонів людей потребують допомоги, а мільйони стикаються з гострою нестачею продовольства та голодом.