BBC: після вибуху на заводі у Теннессі 16 людей вважаються загиблими

16 людей, які зникли безвісти після великого вибуху на заводі з виробництва боєприпасів у Теннессі в п'ятницю, вважаються загиблими.
Про це повідомив шериф округу Хамфріс Кріс Девіс, повідомляє BBC.
За його словами, рятувальні групи сподівалися знайти когось зі зниклих безвісти живими, але станом на вчорашній вечір “можна з упевненістю” вважати їх мертвими.
Спочатку влада думала, що загинули 18 людей, але потім з’ясувалося, що двоє з них не були на місці вибуху ‒ їх знайшли живими.
Досі незрозуміло, що спричинило вибух.
Шериф Девіс повідомив у суботу, що понад 300 рятувальників штату та місцевих органів швидкої допомоги обстежували місце події. Вчора рятувальна місія перейшла в пошуково-відновлювальну операцію.
ФБР також перебуває на місці події та проводить експрес-тести ДНК для ідентифікації жертв.