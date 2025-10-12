BBC: після вибуху на заводі у Теннессі 16 людей вважаються загиблими

Двох людей, які, як вважалося, були присутніми під час вибуху, насправді не було на місці події.

Дим після вибуху на заводі

16 людей, які зникли безвісти після великого вибуху на заводі з виробництва боєприпасів у Теннессі в п'ятницю, вважаються загиблими.

Про це повідомив шериф округу Хамфріс Кріс Девіс, повідомляє BBC.

За його словами, рятувальні групи сподівалися знайти когось зі зниклих безвісти живими, але станом на вчорашній вечір “можна з упевненістю” вважати їх мертвими.

Спочатку влада думала, що загинули 18 людей, але потім з’ясувалося, що двоє з них не були на місці вибуху ‒ їх знайшли живими.

Досі незрозуміло, що спричинило вибух.

Шериф Девіс повідомив у суботу, що понад 300 рятувальників штату та місцевих органів швидкої допомоги обстежували місце події. Вчора рятувальна місія перейшла в пошуково-відновлювальну операцію.

ФБР також перебуває на місці події та проводить експрес-тести ДНК для ідентифікації жертв.