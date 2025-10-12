Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
BBC: після вибуху на заводі у Теннессі 16 людей вважаються загиблими

Двох людей, які, як вважалося, були присутніми під час вибуху, насправді не було на місці події.

BBC: після вибуху на заводі у Теннессі 16 людей вважаються загиблими
Дим після вибуху на заводі
Фото: EPA/UPG

16 людей, які зникли безвісти після великого вибуху на заводі з виробництва боєприпасів у Теннессі в п'ятницю, вважаються загиблими.

Про це повідомив шериф округу Хамфріс Кріс Девіс, повідомляє BBC.

За його словами, рятувальні групи сподівалися знайти когось зі зниклих безвісти живими, але станом на вчорашній вечір “можна з упевненістю” вважати їх мертвими.

Спочатку влада думала, що загинули 18 людей, але потім з’ясувалося, що двоє з них не були на місці вибуху ‒ їх знайшли живими.

Досі незрозуміло, що спричинило вибух.

Шериф Девіс повідомив у суботу, що понад 300 рятувальників штату та місцевих органів швидкої допомоги обстежували місце події. Вчора рятувальна місія перейшла в пошуково-відновлювальну операцію.

ФБР також перебуває на місці події та проводить експрес-тести ДНК для ідентифікації жертв.
