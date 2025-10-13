Трамп натякнув, що готовий втрутитися у конфлікт між Пакистаном та Афганістаном

Президент США Дональд Трамп натякнув на свою готовність втрутитися у вирішення смертельних сутичок на кордоні між Пакистаном та Афганістаном, заявивши, що він “добре вміє вирішувати війни”.
Про це пише Bloomberg.
Трамп зробив ці заяви, прямуючи до Єгипту для співголовування на міжнародному мирному саміті щодо Смуги Гази. Очікується також, що на ньому будуть присутні прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф та командувач армії Асім Мунір. Пакистанські ЗМІ повідомили, що зустріч між пакистанськими лідерами та Трампом під час зустрічі ймовірна.
“Я чув, що зараз між Пакистаном та Афганістаном йде війна. Я сказав, що мені доведеться почекати, поки я повернуся”, – сказав президент США під час спілкування з пресою у неділю.
Очікується, що на мирному саміті, який разом з Трампом проведе президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, візьмуть участь лідери з понад 20 країн. Пакистан також представлятиме міністр закордонних справ Ішак Дар.
- Коментарі Трампа прозвучали після кількох днів боїв на пакистано-афганському кордоні. Пакистанські військові заявили, що 23 їхніх солдатів загинули від рук афганських військ, а ще 29 отримали поранення. Associated Press, посилаючись на речника афганської армії, повідомило про загибель 58 пакистанських солдатів під час нічних операцій на кордоні.
- Пакистан також заявив, що “достовірні розвідувальні дані та оцінка збитків” показали, що його військові вбили понад 200 членів афганського режиму Талібану та бойовиків.
- Зіткнення сталися через кілька днів після того, як Кабул звинуватив Ісламабад у здійсненні авіаударів на території Афганістану — звинувачення, яке Пакистан ще офіційно не розслідував.