Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Трамп натякнув, що готовий втрутитися у конфлікт між Пакистаном та Афганістаном

“Я чув, що зараз між Пакистаном та Афганістаном йде війна. Я сказав, що мені доведеться почекати, поки я повернуся”, – сказав президент США.

Трамп натякнув, що готовий втрутитися у конфлікт між Пакистаном та Афганістаном
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп натякнув на свою готовність втрутитися у вирішення смертельних сутичок на кордоні між Пакистаном та Афганістаном, заявивши, що він “добре вміє вирішувати війни”.

Про це пише Bloomberg.

Трамп зробив ці заяви, прямуючи до Єгипту для співголовування на міжнародному мирному саміті щодо Смуги Гази. Очікується також, що на ньому будуть присутні прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф та командувач армії Асім Мунір. Пакистанські ЗМІ повідомили, що зустріч між пакистанськими лідерами та Трампом під час зустрічі ймовірна.

“Я чув, що зараз між Пакистаном та Афганістаном йде війна. Я сказав, що мені доведеться почекати, поки я повернуся”, – сказав президент США під час спілкування з пресою у неділю.

Очікується, що на мирному саміті, який разом з Трампом проведе президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, візьмуть участь лідери з понад 20 країн. Пакистан також представлятиме міністр закордонних справ Ішак Дар.

  • Коментарі Трампа прозвучали після кількох днів боїв на пакистано-афганському кордоні. Пакистанські військові заявили, що 23 їхніх солдатів загинули від рук афганських військ, а ще 29 отримали поранення. Associated Press, посилаючись на речника афганської армії, повідомило про загибель 58 пакистанських солдатів під час нічних операцій на кордоні.
  • Пакистан також заявив, що “достовірні розвідувальні дані та оцінка збитків” показали, що його військові вбили понад 200 членів афганського режиму Талібану та бойовиків.
  • Зіткнення сталися через кілька днів після того, як Кабул звинуватив Ісламабад у здійсненні авіаударів на території Афганістану — звинувачення, яке Пакистан ще офіційно не розслідував.
