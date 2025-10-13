Трамп натякнув, що готовий втрутитися у конфлікт між Пакистаном та Афганістаном

“Я чув, що зараз між Пакистаном та Афганістаном йде війна. Я сказав, що мені доведеться почекати, поки я повернуся”, – сказав президент США.

Президент США Дональд Трамп натякнув на свою готовність втрутитися у вирішення смертельних сутичок на кордоні між Пакистаном та Афганістаном, заявивши, що він “добре вміє вирішувати війни”.

Про це пише Bloomberg.

Трамп зробив ці заяви, прямуючи до Єгипту для співголовування на міжнародному мирному саміті щодо Смуги Гази. Очікується також, що на ньому будуть присутні прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф та командувач армії Асім Мунір. Пакистанські ЗМІ повідомили, що зустріч між пакистанськими лідерами та Трампом під час зустрічі ймовірна.

Очікується, що на мирному саміті, який разом з Трампом проведе президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, візьмуть участь лідери з понад 20 країн. Пакистан також представлятиме міністр закордонних справ Ішак Дар.