Південна Корея занепокоєна інвестиційним планом Hyundai у США

Hyundai планує збільшити інвестиції в США майже на третину.

Уряд Південної Кореї висловив занепокоєння щодо оголошення Hyundai багатомільярдних інвестиційних планів у США.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми сказали Hyundai, що (її) поведінка викликає глибокий жаль, особливо враховуючи, що наші зусилля були докладені заради промисловості Hyundai та Kia”, – заявив парламенту міністр промисловості Південної Кореї Кім Чон Кван.

Південнокорейський автовиробник минулого місяця оголосив, що збільшить свій інвестиційний план у США на 32% до 11,6 млрд доларів. Це сталось через два тижні після того, як імміграційна влада США здійснила рейд на його новий завод з виробництва акумуляторів для електромобілів у Джорджії.

Той рейд призвів до арешту сотень робітників і викликав шок у Південній Кореї, яка є ключовим союзником США та великим інвестором у країні.

В свою чергу, співгенеральний директор Hyundai Motor Хосе Муньос оголосив про плани виробляти в США понад 80% автомобілів, які вона продає в Сполучених Штатах, до 2030 року.