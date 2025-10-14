Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день

Працівники зможуть працювати до 13 годин на день, але не більш ніж 37,5 днів на рік, із загальним лімітом 48 годин на тиждень.

Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція
Фото: ЕРА/UPG

Грецький парламент готується ухвалити закон, який дозволить працювати до 13 годин на день у приватному секторі — це стане першим таким випадком у країнах ЄС, пише Politico.

Голосування за законопроєкт відбудеться 15 жовтня. Попри масові протести профспілок і опозиції, документ, як очікується, схвалить правляча партія «Нова демократія».

Закон є частиною реформи, спрямованої на перетворення ринку праці Греції на «один із найбільш гнучких у Європі». Починаючи з липня 2024 року, працівники промисловості, торгівлі, сільського господарства та окремих сфер послуг зможуть працювати шість днів на тиждень, отримуючи на 40% більше оплати за шостий день роботи.

Уряд пояснює, що зміни необхідні через старіння населення і дефіцит кваліфікованих кадрів. Проте профспілки вважають, що така «гнучкість» означає ліквідацію восьмигодинного робочого дня.

«“Гнучкий графік” на практиці означає знищення поняття сімейного та соціального життя і легалізацію надексплуатації», — заявила профспілка держслужбовців ADEDY.

Новий законопроєкт передбачає, що працівники можуть працювати до 13 годин на день, але не більш ніж 37,5 днів на рік, із загальним лімітом 48 годин на тиждень у середньому за чотири місяці. Робота понад норму має компенсуватися 40-відсотковою надбавкою.

Міністерство праці наголошує, що 13-годинний день буде добровільним, але профспілки застерігають, що у реальних умовах роботодавці мають перевагу, особливо в країні, де майже відсутній контроль за дотриманням трудового законодавства.

Серед інших змін — можливість дробити щорічну відпустку на кілька частин, запровадження гнучких графіків, дводенних контрактів і навіть швидкого найму через спеціальний застосунок.

Греція, яка зазнала глибокої фінансової кризи у 2009–2018 роках, нині демонструє економічне відновлення: рівень безробіття впав до 8,1%, порівняно з 28% під час кризи. Водночас зарплати залишаються одними з найнижчих у ЄС, і багато греків вимушені працювати на кількох роботах через високі ціни на житло і продукти.

За даними Eurostat, кожен п’ятий грек працює понад 45 годин на тиждень — це найвищий показник у Євросоюзі. А за підрахунками ОЕСР, у 2023 році Греція посіла п’яте місце у світі за кількістю відпрацьованих годин на рік, поступившись лише Колумбії, Мексиці, Коста-Риці й Чилі.
