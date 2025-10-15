Пісторіус: Німеччина посилить східний фланг НАТО додатковими силами та системами ППО

ФРН інвестує 10 мільярдів євро у створення й закупівлю засобів боротьби з безпілотниками всіх класів.

Німеччина планує суттєво посилити свою військову присутність на східному кордоні Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО у Брюсселі 15 жовтня, повідомляє Укрінформ.

"Коли Путін випробовує кордони НАТО — у Польщі, Естонії чи деінде — ми реагуємо рішуче, швидко та ефективно. Так буде й надалі", — наголосив Пісторіус.

За його словами, Німеччина подвоїть кількість літаків швидкого реагування Alarmrotte, які чергують у Польщі.

Замість двох пар Eurofighter тепер у бойовій готовності перебуватимуть чотири. Крім того, німецькі військові ВПС продовжать охорону логістичного хабу у польському Жешуві.

Берлін також збільшить участь у ініціативі Baltic Century, розширивши місії з патрулювання повітряного простору. Наразі кілька Eurofighter виконують завдання в румунській Констанці, а згодом частина літаків буде розміщена в Польщі.

Окрему увагу Німеччина приділяє розвитку систем протидії дронам. Згідно з бюджетними планами, у найближчі роки держава інвестує 10 мільярдів євро у створення й закупівлю засобів боротьби з безпілотниками всіх класів.

Крім того, ФРН ініціює створення європейського Air Defense Shield та нарощує парк систем ППО Sky Ranger. Лише минулого тижня Бюджетний комітет Бундестагу схвалив 14 масштабних оборонних проєктів на суму 7 мільярдів євро.

"Путін дедалі більше демонструє агресивну, гібридну поведінку, і ми не маємо послаблювати зусилля зі зміцнення обороноздатності ні на мить", — підсумував Борис Пісторіус.

Речник Міноборони Мітко Мюллер уточнив, що розгортання німецьких винищувачів у Польщі відбудеться у грудні цього року і триватиме до березня 2026-го.