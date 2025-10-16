Politico: британський високопосадовець у судових свідченнях звинуватив Китай у масштабному шпигунстві

Втім справу згодом закрили. Це рішення спричинило політичний скандал. Консерватори, які перебували при владі на момент висунення обвинувачень проти ймовірних шпигунів у 2024 році, звинуватили теперішній уряд лейбористів у «слабкості перед Пекіном».

Китайські спецслужби проводили «масштабні шпигунські операції» проти Великої Британії, які загрожували її економіці та безпеці. Про це заявив заступник радника з нацбезпеки Метью Коллінз у свідченнях, оприлюднених після краху резонансної справи про шпигунство, повідомляє Politico.

За його словами, дії двох британців, яких звинувачували у передачі чутливої інформації Китаю, могли бути «шкідливими для інтересів і безпеки Сполученого Королівства» та «корисними для китайської держави».

Йдеться про 30-річного колишнього помічника депутата-консерватора Крістофера Кеша та 33-річного викладача Крістофера Беррі. Обидва заперечували звинувачення у передачі секретних даних у 2021–2023 роках. Однак у вересні прокуратура несподівано закрила справу — через відсутність доказів, які уряд відмовився надати, посилаючись на питання нацбезпеки.

Це рішення спричинило політичний скандал. Консерватори, які перебували при владі на момент висунення обвинувачень у 2024 році, звинуватили теперішній уряд лейбористів у «слабкості перед Пекіном».

Попри різкі формулювання про загрози з боку Китаю, Коллінз підкреслив, що Британія прагне «позитивних відносин» із Пекіном, дотримуючись принципу: «співпрацюємо, де можемо; конкуруємо, де потрібно; і кидаємо виклик, де мусимо — зокрема у питаннях національної безпеки».