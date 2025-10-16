Парламент Грузії ухвалив закон, який дозволяє забороняти «антиконституційних» політиків і партії

Якщо будь-яка партія прийме у свої лави «забороненого» політика, проти неї відкриють кримінальне провадження.

Парламент Грузії у прискореному порядку розглянув і у трьох читаннях схвалив законопроєкт, який суттєво обмежує політичну діяльність осіб, пов’язаних із партіями, визнаними «антиконституційними», пише News Georgia.

Згідно з новими правилами, члени таких партій і політики, пов’язані з ними, втрачають право балотуватися на виборах, обіймати керівні посади в державних органах, вступати до інших політичних сил або робити пожертви на їхню користь. Якщо будь-яка партія прийме у свої лави «забороненого» політика, проти неї відкриють кримінальне провадження. А у випадку, якщо такі особи отримають вплив у керівних органах, партію автоматично визнають «правонаступницею антиконституційних сил» і також заборонять.

Ініціатором законопроєкту виступила правляча партія «Грузинська мрія», яка стверджує, що закон спрямований на «захист демократії» та очищення політичного поля від «іноземних агентів».

Поправки вже викликали велику критику з боку Євросоюзу і грузинських правозахисників. У «Асоціації молодих юристів Грузії» зазначили, що законопроєкт «непропорційно та безстроково обмежує індивідуальні права», що може призвести до зникнення політичного плюралізму. На думку експертів, документ суперечить Конституції Грузії та міжнародним стандартам.