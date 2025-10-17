У Фінляндії студента із Росії засудили за спробу вивезення техніки військового призначення

Він постачав у РФ дрони, ноутбуки, процесори, смартфони та лазерні далекоміри.

Окружний суд у Фінляндії засудив російського студента до одного року і двох місяців умовного ув’язнення за порушення правил експортного контролю, передає Yle.

Під час судового засідання студент визнав, що разом із двома спільниками перевозив через кордон до Росії товари подвійного призначення — зокрема, дрони, ноутбуки, процесори, смартфони та лазерні далекоміри. Загальна вартість обладнання становила близько 140 тисяч євро.

Суд врахував, що обвинувачений сприяв розслідуванню, тому покарання пом’якшили. Без визнання провини він міг отримати майже два роки позбавлення волі.

Крім того, суд постановив конфіскувати в нього дрон, процесори та 740 євро, здобуті злочинним шляхом. Студента разом із двома іншими вихованцями Кайнуського професійного коледжу затримали у квітні під час поліцейської операції.