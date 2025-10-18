«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Sky News: Путіну буде непросто дістатися Будапешта через ризики перетину повітряного простору країн ЄС

Перельоти над країнами ЄС можуть становити ризик для російського диктатора.

Sky News: Путіну буде непросто дістатися Будапешта через ризики перетину повітряного простору країн ЄС
Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року.
Фото: EPA/UPG

Будапешт повинен стати місцем чергового саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Владіміра Путіна. Однак для Путіна буде непросто дістатися до Будапешта через ризики щодо перетину повітряного простору країн ЄС, пише Sky News.

Згідно з міжнародним правом, Путіна мали б заарештувати одразу після прибуття до Угорщини, адже Міжнародний кримінальний суд розшукує його за звинуваченням у викраденні дітей під час війни в Україні у 2023 році. Однак попри членство Угорщини в МКС, країна перебуває у процесі виходу з органу, називаючи його "політичним судом".

Це дозволяє Угорщині фактично ігнорувати ордер МКС на арешт Путіна, що робить Будапешт безпечним для нього, як це було раніше для прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Згідно з міжнародним правом, Угорщина мала б заарештувати Путіна одразу після його прибуття на зустріч із Трампом. Кремлівського лідера розшукує МКС за обвинуваченнями у викраденні українських дітей під час повномасштабного вторгнення.

Дістатися до столиці Угорщини буде складніше. Без обхідного маршруту через Туреччину та Балкани Путіну доведеться пролітати над країнами, які могли б розглянути примусову посадку його літака, зокрема Польщею, Румунією та державами Балтії. Саме через такі ризики деякі світові лідери обирають альтернативні маршрути для подорожей.

Ця поїздка, якщо вона відбудеться, стане першим відомим візитом Путіна до країни ЄС після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року. Раніше він відвідував лише Монголію, Китай і КНДР.
