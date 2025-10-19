Аеропорт у Мюнхені тимчасово закривали через невідомі дрони

В адміністрації аеропорту наголосили, що вплив на рейси та пасажирів був незначним.

Аеропорт Мюнхена тимчасово призупиняв діяльність ввечері 18 жовтня через повідомлення про загрозу від невідомих дронів.

Про це повідомляє AP з посиланням на місцеву владу.

"Німецький аеропорт у Мюнхені був тимчасово зачинений у суботу ввечері після повідомлень про невідомі дрони", - розповіли у федеральній поліції.

У неділю вранці повітряний рух працює у звичайному режимі.

Про п"ідозрілі спостереження" повідомили кілька осіб, зокрема - співробітники служби безпеки та працівники аеропорту.

В адміністрації аеропорту наголосили, що вплив на рейси та пасажирів був незначним. Три авіарейси перенаправили: два з них згодом приземлилися в Мюнхені, а один виліт скасували. Федеральна поліція заявила, що не виявила в цьому районі жодних дронів або підозрілих осіб.