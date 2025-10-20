Зеленський: у випадку газового дефіциту допоможуть США і Словаччина. Є розуміння, де брати і гроші, і газ

Україна має позитивні домовленості зі Словаччиною і США стосовно постачання енергоресурсів у випадку дефіциту газу, до якого можуть привести російські удари. Є розуміння, де брати газ на суму приблизно в $2 млрд, якщо буде потрібно.

Частину траншів уже знайшли. Зокрема, Норвегія обіцяла гранти по 100 млн доларів, повідомив президент Володимир Зеленський журналістам 19 жовтня.

“Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ”, – сказав він.

Також є допомлевність про постачання через польський термінал ЗПГ зі США. Додатковий газ можна буде брати і в Греції.

“Є розуміння також із іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено”, – сказав він.

Володимир Зеленський вважає, що США повністю витіснять російський газ із Європи. І Україні в цьому питанні є що запропонувати, і не лише в газовій енергетиці, а й атомній.

“Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт з американцями – як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили і в Білому домі, і американським компаніям. Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво”, – сказав він.

Є й другий проєкт – атомної енергетики. В України є 15 енергоблоків, 6 з яких окуповані. Додатково в співпраці з США країна може звести ще 9 блоків.

“І третій проєкт – це нафта. Також великий інтерес у Сполучених Штатів Америки. У нас є труба Одеса-Броди. І США хочуть, щоб російський газ – нуль, і російська нафта – нуль. Ось такий підхід”, – сказав він.

Удари по газовій інфраструктурі

Цього року перед початком опалювального сезону Росія посилила атаки не лише на електроенергетику, а й на газову інфраструктуру. Деякі об'єкти газовидобування в Полтавській області були змушені зупиняти роботу.