Трамп заявив, що Україна "все ще може перемогти" у війні проти Росії

"Я ніколи не казав, що вони переможуть. Я казав, що вони можуть перемогти", — заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп заперечив, що був упевнений у перемозі України, але визнав, що перемога залишається реальною.

Про це він повідомив журналістам у Білому домі, пише Укрінформ.

"Вони все ще можуть перемогти. Я ніколи не казав, що вони переможуть. Я казав, що вони можуть перемогти — все може статися», — наголосив Трамп, відповідаючи на запитання про свою позицію щодо ситуації на фронті.

Крім того лідер США назвав війну "дивною річчю", додавши: "Трапляється багато поганого, трапляється і багато хорошого".

За словами Трампа, події на полі бою залишаються непередбачуваними, і США продовжують уважно стежити за розвитком ситуації в Україні.

Financial Times писали, що під час зустрічі у Білому домі президент США Дональд Трамп закликав українського колегу Володимира Зеленського прийняти умови Росії для завершення війни.

За словами співрозмовників видання, зустріч неодноразово переходила на крики, а Трамп "постійно лаявся" й ігнорував карти фронту, які українська делегація принесла для пояснення ситуації.