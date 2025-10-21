Залужний: Росія не пізніше 2030 реформує свою армію. Це будуть збройні сили роботів, автономних систем і штучного інтелекту

На тлі цього Європі треба консолідуватися, оскільки жодна країна самостійно не спроможна повністю забезпечити оборону.

У нинішній війні українці виграють час для своїх європейських сусідів, вважає посол України в Великій Британії, колишній головнокомандувач Валерій Залужний. Він не виключає, що одного дня війна пошириться і на інші європейські країни. У колонці для Eastern Flank Institute, переклад якої опублікований на УП, він висловив міркування про перспективи системи безпеки в Європі.

На його думку, в найближчий перспективі Європі не вдасться усунути залежність від НАТО, а отже і США, у питанні оборони. Росія тим часом використовує досвід повномасштабної війни проти українців для побудови нової армії та передачі навичок військам Китаю, Ірану і Північної Кореї.

Залужний вважає, що вже зараз можна впевнено стверджувати про появу нового типу війни. Одна з її особливостей – те, що жодна країна світу не здатна самостійно витримати сучасний рівень інтенсивності боїв і повністю задовольнити весь комплекс оборонних потреб.

"Отже, нам, щоб вижити, необхідно знайти відповідь на низку питань у контексті війни, що триває. Але головне – забезпечити необхідні власні гарантії безпеки в майбутньому", – вважає він.

Першим запитання є те, чи справді Україна зможе отримати необхідний рівень співробітництва із Європою для задоволення потреб війни? Йдеться про отримання систем ППО і боєприпасів, наявності фінансового ресурсу для власного ОПК, доступу до виняткових наукових і виробничих технологій Європи, зокрема і супутникових. А також про те, наскільки оперативно можна організувати українське виробництво і масштабувати його на територію Європи.

Друге: чи справді Європа прагне побудувати нову безпекову архітектуру і чи є там місце Україні?

Тут, на думку колишнього головнокомандувача, важливо розуміти, чи є політична воля на кардинальні зміни в безпековому ландшафті Європи. Також – чи є ознаки формування Європейських Збройних сил як основи бойових спроможностей і майбутніх альянсів, наскільки реальною є реформа та консолідація оборонної промисловості Європи, наскільки реальним виглядає задоволення нагальних потреб України в рамках реформи оборонної промисловості Європи?

Єдиним програмним документом на цю тему, за словами Валерія Залужного, є "Біла книга з європейської оборонної готовності до 2030 року", підготовлена Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки 19 березня 2025. Цей документ є реакцією на звіт групи європейських експертів на чолі з колишнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі "Майбутнє європейської конкурентоспроможності", де вперше наголосили на важливості нарощування автономності Європи.

Україні варто з'ясувати, чи зможе вона у війні на виснаження повноцінно розраховувати на Європу – хоча би як на надійного партнера, якщо не союзника, вважає Залужний. Також необхідно усвідомити, чи розуміє Європа необхідність формування нової архітектури безпеки саме на європейському континенті.

Залужний переконаний, що визначення безпеки засновується на простих поняттях. Перше – політична воля стосовно готовності до практичних, зокрема непопулярних кроків задля забезпечення саме цієї безпеки. Тут треба розуміти, скільки громадян ЄС готові будуть поступитися економічним добробутом заради покращення оборони? Друге – збройні сили повинні бути оснащеними сучасними зразками озброєння і мати сучасні доктрини, бути сформованими в єдину ієрархію. Третє – ОПК повністю визначає готовність армії реалізовувати забезпечення безпеки. ОПК залежатиме від наявності сировини, робочої сили, технологій і політичної волі.

"Війна в Україні, перегляд ролі США в забезпеченні європейської безпеки та нарощування боєздатності збройних сил Росії, що виходять за рамки сьогоднішньої війни, мають сформувати тільки реалістичне бачення майбутньої безпекової архітектури", – вважає він.

Залужний додав, що Європа відстає від Китаю і США на десятки років. Крім того, на думку Залужного, їй бракує політичної волі. Реалізація планів з "Білої книги", буде здійснюватися на "мотивації" та "заохоченні", без створення обов'язкових механізмів.

"Це, звісно, спонукає великі країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, продовжувати розвивати національні проєкти. Інші країни залишаться поза такими можливостями. Як це вплине на заявлені спроможності решти національних збройних сил країн ЄС, наразі невідомо", – додав посол України.

Він вважає, що говорити про стратегічну автономність Європи від США точно передчасно". А для створення нової архітектури європейського континенту потрібно не менше 5 років.

Росія тим часом реформуватиме збройні сили як під час війни, так і, ймовірно, після неї.

"З урахуванням тенденцій розвитку науково-технічного прогресу в умовах сучасних бойових дій і завершення формування принципово нової доктрини ведення війни, така реформа, очевидно, завершиться не пізніше 2030 року. Це будуть збройні сили роботів, автономних систем і штучного інтелекту, об'єднаних досвідом та вже діючими доктринами. А головне – вони будуть здатні масштабувати свої нові спроможності до необхідного рівня. Це буде нова гонка озброєнь за право контролю над системою глобальної безпеки", – вважає колишній головком.