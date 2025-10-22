У Дубліні мітинг проти мігрантів переріс у сутички з поліцією

Ірландська поліція була змушена застосувати силу до мітингарів, які зібралися у Дубліні біля готелю, перетвореного на притулок для мігрантів.

Як пише The Guardian, натовп з 2 тисяч людей намагався прорватися до будівлі, а, зустрівши опір правоохоронців, почав жбурляти у них феєрверки, бруківку та пляшки. Демонстранти також спалили поліцейську автівку. Шістьох підбурювачів до насильства затримали.

Протест проти мігрантів був викликаний повідомленням про те, що 26-річний чоловік, що проживає у притулку, зґвалтував 10-річну дівчинку.

Прем'єр Ірландії Міхал Мартін засудив "жорстокі напади" на поліцію, але визнав, що поділяє "занепокоєння та злість" багатьох людей щодо злочинів, вчинених мігрантами.