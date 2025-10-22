Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСвіт

У Дубліні мітинг проти мігрантів переріс у сутички з поліцією

Правоохоронці затримали шістьох людей.

У Дубліні мітинг проти мігрантів переріс у сутички з поліцією
Протест у Дубліні
Фото: Guardian

Ірландська поліція була змушена застосувати силу до мітингарів, які зібралися у Дубліні біля готелю, перетвореного на притулок для мігрантів.

Як пише The Guardian, натовп з 2 тисяч людей намагався прорватися до будівлі, а, зустрівши опір правоохоронців, почав жбурляти у них феєрверки, бруківку та пляшки. Демонстранти також спалили поліцейську автівку. Шістьох підбурювачів до насильства затримали.

Протест проти мігрантів був викликаний повідомленням про те, що 26-річний чоловік, що проживає у притулку, зґвалтував 10-річну дівчинку. 

Прем'єр Ірландії Міхал Мартін засудив "жорстокі напади" на поліцію, але визнав, що поділяє "занепокоєння та злість" багатьох людей щодо злочинів, вчинених мігрантами.  
Теми: , , ,
﻿
