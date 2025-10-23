Міністр закордонних справ Чехії назвав майбутнього прем'єра "маріонеткою Орбана"

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський дав інтерв'ю виданню Politico, у якому назвав головного претендента на крісло прем'єра країни Андрея Бабіша "маріонеткою Віктора Орбана".

За словами урядовця, переможець виборів "уявлятиме себе сильним лідером, який стукає черевиком по столу, говорить "ні", накладає вето і таким чином нібито повертає якісь вигоди для Чехії з Європейського Союзу". Проте "насправді європейська політика так не працює".

Ліпавський вважає, що Бабіш може зруйнувати міжнародну репутацію Чехії через свої антиукраїнські висловлювання та позицію щодо оборонних витрат. Є ризик, що новий уряд скоротить підтримку України, а також посвариться із Вашингтоном, адже Бабіш критикує купівлю літаків F-35 у США і, ймовірно, захоче скоротити військовий бюджет всупереч закликам Дональда Трампа.