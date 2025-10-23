З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

Міністр закордонних справ Чехії назвав майбутнього прем'єра "маріонеткою Орбана"

Андрей Бабіш "зруйнує міжнародну репутацію" Чехії.

Міністр закордонних справ Чехії назвав майбутнього прем'єра "маріонеткою Орбана"
Лідер чеської правопопулістської партії ANO Андрей Бабіш
Фото: EPA/UPG

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський дав інтерв'ю виданню Politico, у якому назвав головного претендента на крісло прем'єра країни Андрея Бабіша "маріонеткою Віктора Орбана".

За словами урядовця, переможець виборів "уявлятиме себе сильним лідером, який стукає черевиком по столу, говорить "ні", накладає вето і таким чином нібито повертає якісь вигоди для Чехії з Європейського Союзу". Проте "насправді європейська політика так не працює".

Ліпавський вважає, що Бабіш може зруйнувати міжнародну репутацію Чехії через свої антиукраїнські висловлювання та позицію щодо оборонних витрат. Є ризик, що новий уряд скоротить підтримку України, а також посвариться із Вашингтоном, адже Бабіш критикує купівлю літаків F-35 у США і, ймовірно, захоче скоротити військовий бюджет всупереч закликам Дональда Трампа.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies