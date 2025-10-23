З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСвіт

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Україна планує використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї.

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів
Фото: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський закликав учасників засідання Європейської Ради якомога швидше ухвалити рішення щодо використання заморожених активів РФ для захисту від російської агресії.

Про це він сказав під час участі у засіданні Європейської Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

"І коли ми говоримо про заморожені російські активи, ми повинні використовувати їх таким чином, щоб Росія зрозуміла, що вона платить за свою власну війну. Тому я прошу вас ухвалити рішення, якомога швидше. Російські активи повинні бути використані повністю, щоб захиститися від російської агресії", - сказав Зеленський. 

Він зазначив, що Україна планує використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї.

"І вони можуть бути використані прямо зараз, щоб посилити нас, посилити українську ППО, повітряний флот та фронтові позиції. Це означає захист життів. Тому будь-хто, хто затягує це рішення, не лише обмежує нашу оборону, а й сповільнює ваш власний прогрес. Час діяти щодо російських активів зараз, і я прошу вашу повну підтримку", - наголосив президент.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що США не підтримали план ЄС щодо використання заморожених активів РФ для репараційної позики Україні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies