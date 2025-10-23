Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Президент Володимир Зеленський закликав учасників засідання Європейської Ради якомога швидше ухвалити рішення щодо використання заморожених активів РФ для захисту від російської агресії.

Про це він сказав під час участі у засіданні Європейської Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

"І коли ми говоримо про заморожені російські активи, ми повинні використовувати їх таким чином, щоб Росія зрозуміла, що вона платить за свою власну війну. Тому я прошу вас ухвалити рішення, якомога швидше. Російські активи повинні бути використані повністю, щоб захиститися від російської агресії", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна планує використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї.

"І вони можуть бути використані прямо зараз, щоб посилити нас, посилити українську ППО, повітряний флот та фронтові позиції. Це означає захист життів. Тому будь-хто, хто затягує це рішення, не лише обмежує нашу оборону, а й сповільнює ваш власний прогрес. Час діяти щодо російських активів зараз, і я прошу вашу повну підтримку", - наголосив президент.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що США не підтримали план ЄС щодо використання заморожених активів РФ для репараційної позики Україні.