Зеленський прибув до Лондона на засідання "коаліції охочих"

Президент України Володимир Зеленський 24 жовтня прибув до Великої Британії. Він побував на зустрічі з королем Чарльзом, передає BBC.

Головна мета поїздки – участь у засіданні "коаліції охочих". Український президент вже зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером, який є співлідером цього об'єднання.

За даними журналістів, особисто приїхали також прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр Нідерландів Дік Схофф, генсек НАТО Марк Рютте. Президент Франції Еммануель Макрон, чия країна все ще переживає політичну кризу, візьме участь онлайн. Ці лідери матимуть окремі переговори зі Стармером і Зеленським, а потім відбудеться засідання "коаліції охочих".

Стармер, Зеленській і Рютте за результатами перемовин дадуть спільну пресконференцію.

Візит до Лондона український президент здійснив після участі в засіданні Євроради в Брюсселі та поїздок до Швеції і Норвегії. Зеленський і закордонні партнери працюють над новими механізмами тиску на Росію.