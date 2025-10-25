Радник Трампа заявив, що східне крило Білого дому - "це не Білий дім"

Старший радник президента США Дональда Трампа з питань політики Стівен Міллер в етері американського телебачення намагався виправдати знищення східного крила Білого дому заради будівництва бальної зали.

Як пише The Guardian, Міллер заявив, що зруйнована частина резиденції глави держави взагалі не могла називатися Білим домом, була "збудована погано й дешево, потребувала термінового оновлення, реставрації та переробки". Трампа буцімто варто тільки похвалити за те, що "нарешті взявся лагодити те, що було покинуте напризволяще".

Як відзначили американські політичні коментатори, за логікою Міллера західне крило Білого дому, де розташований його власний офіс та офіс Трампа, теж не є частиною будівлі, і його потрібно зруйнувати. До того ж, республіканцям пригадали, як у 2018 році, в розпал першої каденції Трампа, перша леді Меланія прикрасила східне крило до Різдва - і президент тоді чомусь не скаржився на "стару занепалу" споруду.

Обурення американського суспільства викликала брехня Трампа щодо того, що бальна зала за 300 мільйонів доларів "не вплине на інші частини Білого дому" - натомість для неї зрівняли із землею східне крило, якому було понад сто років.