У Польщі три партії об'єдналися в одну – "Громадянську коаліцію"

У Варшаві відбулася об’єднувальна конвенція партій "Громадянська платформа" (PO), "Сучасна" (Nowoczesna), "Польська ініціатива" (Inicjatywa Polska).

Як пише RMF24, партії зливаються в одну політичну силу під історичною назвою "Громадянська коаліція" (KO).

На з'їзді представили новий логотип – біло-червоне серце, "символ єдності та патріотизму".

"Нам потрібно знайти добро, яке нас об’єднує, щоб захистити Польщу від того, що хоче нас розділити", – сказав лідер "Громадянської платформи" прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу.

Після внесення змін до статуту "Громадянською платформою" нова партія обере своє керівництво на всіх рівнях. У виборах візьмуть участь члени партій "Сучасна" та "Польська ініціатива", які подали заявки на вступ до нової партії.

За словами генерального секретаря "Громадянської коаліції" Марціна Кервінського, вибори мають відбутися протягом місяця після об'єднавчого з'їзду

Процес обрання керівних органів нової партії має завершитися до середини січня, а остаточні вибори можуть відбутися в Гданську. Дата та місце проведення символічні – саме там у 2001 році Дональд Туск, Мацей Плажинський та Анджей Олеховський заснували "Громадянську платформу", яка спочатку діяла як асоціація.