ЗМІ: поліція Франції затримала двох підозрюваних у пограбуванні Лувру

Французькі правоохоронці затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувру в Парижі, пише Le Figaro.

Одиного підозрюваного заарештували ввечері 25 жовтня в аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль під час спроби втекти до Алжиру, другого затримали в передмісті Сен-Сен-Дені.

Вісім коштовностей французької корони на загальну суму 88 млн євро станом на ранок 26 жовтня досі не знайдено.

Правоохоронці розшукують ще чотирьох осіб: двох, які безпосередньо проникли до галереї, та двох спільників, що допомогли їм втекти на скутерах.

За даними The Telegraph, слідчі підозрюють, що один із працівників служби безпеки Лувру міг передавати злочинцям інформацію про систему охорони. Існують записи та повідомлення, які можуть підтвердити його співпрацю.