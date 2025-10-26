Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

ЗМІ: поліція Франції затримала двох підозрюваних у пограбуванні Лувру

Правоохоронці розшукують ще чотирьох осіб.

Фото: EPA/UPG

Французькі правоохоронці затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувру в Парижі, пише Le Figaro. 

Одиного підозрюваного заарештували ввечері 25 жовтня в аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль під час спроби втекти до Алжиру, другого затримали в передмісті Сен-Сен-Дені.

Вісім коштовностей французької корони на загальну суму 88 млн євро станом на ранок 26 жовтня досі не знайдено.

Правоохоронці розшукують ще чотирьох осіб: двох, які безпосередньо проникли до галереї, та двох спільників, що допомогли їм втекти на скутерах.

За даними The Telegraph, слідчі підозрюють, що один із працівників служби безпеки Лувру міг передавати злочинцям інформацію про систему охорони. Існують записи та повідомлення, які можуть підтвердити його співпрацю.

  • Пограбування сталося 19 жовтня близько 09:30, коли у музеї перебували тисячі туристів. Як повідомили у французькому МВС, операція тривала всього сім хвилин. Банда прибула на скутерах, обличчя нападників були закриті. 
  • Після пограбування Лувру коштовна корона імператриці Євгенії, інкрустована діамантами і смарагдами, опинилася під стіною музею – злодії випадково її впустили, коштовність була пошкоджена.
