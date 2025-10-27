США припиняють фінансування програми, що допомагала з харчуванням кожній 8 людині в країні

Міністерство сільського господарства звинуватило в цьому демократів, але відмовилося взяти кошти з резервного фонду.

США припинять фінансування програми допомоги малозабезпеченим громадянам із харчуванням, якою користувалися понад 40 млн американців. Урізання Програми додаткової допомоги з харчуванням (Snap) почнеться у листопаді, а причиною є урядовий шатдаун.

Міністерство сільського господарства на своєму сайті звинуватило в цій ситуацію сенаторів-демократів, які 12 разів не підтримали голосування, що припинило би шатдаун. Організація "Центр бюджету і політичних пріоритетів", що спеціалізується на політиці допомоги малозабезпеченим, повідомила, що резервний фонд зможе покрити близько 60 % щомісячної допомоги, пише BBC.

У листі, надісланому до Міністерства сільського господарства в п'ятницю, члени Палати представників від Демократичної партії заявили, що в резервному фонді Snap, який Конгрес надає саме з цієї причини, все ще є "значне фінансування, яке можна використати для фінансування більшої частини листопадових виплат".

Демократи закликали використати цей резерв, аби наступного місяця програма була профінансована на 100 %. Однак міністерка Брук Роллінз надіслала службову записку з відповіддю, що резерв можна використати лише для "справжніх надзвичайних ситуацій", як стихійні лиха.

Програмою Snap користується кожен восьмий американець. Вона передбачає видачу малозабезпеченим людям дебетових карток з можливістю поповнення, які вони можуть використовувати для купівлі необхідних продуктів. Сім'я з чотирьох людей у середньому отримує $715 доларів на місяць, що становить трохи менше 6 доларів на день на людину.

Демократи на тлі згортання фінансування програми розкритикували Дональда Трампа за надання допомоги Аргентині і побудову бальної зали в Білому домі під час шатдауну.