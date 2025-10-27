У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ЄС поновив санкції проти ІДІЛ та "Аль-Каїди" та пов’язаних з ними осіб і організацій

Обмежувальні заходи доповнюють санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН.

ЄС поновив санкції проти ІДІЛ та "Аль-Каїди" та пов’язаних з ними осіб і організацій
Фото: detector.media

Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів ЄС проти ІДІЛ, "Аль-Каїди" та пов’язаних з ними осіб, груп, підприємств і організацій до 31 жовтня 2026 року.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

На даний момент у санкційному списку перебувають 15 осіб та 7 груп. Усі вони підпадають під замороження активів, а зазначені фізичні особи — також під заборону на в’їзд до країн ЄС. 

Крім того, європейським громадянам та компаніям заборонено надавати їм будь-які фінансові активи або економічні ресурси.

Ці обмежувальні заходи доповнюють санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН проти ІДІЛ та "Аль-Каїди".

ЄС наголосив на готовності вживати рішучих заходів проти тих, хто продовжує загрожувати міжнародному миру та безпеці, плануючи, фінансуючи або здійснюючи теракти, а також поширюючи терористичну пропаганду у світі.
