ЄС та Китай проведуть переговори для врегулювання суперечки щодо рідкісноземельних металів

Попередні переговори відбулися вчора.

ЄС та Китай проведуть переговори для врегулювання суперечки щодо рідкісноземельних металів
Фото: 24 канал

Європейський Союз і Китай проведуть цього тижня переговори для вирішення торговельних суперечок, оскільки обмеження Пекіна на експорт ключових мінералів та чипів ризикують зірвати роботу європейської автомобільної промисловості.

Про це пише Bloomberg.

Європейська комісія прийме китайську делегацію для обговорення обмежень на рідкісноземельні елементи, які викликали незадоволення серед урядів та фірм у всьому ЄС. Попередні переговори відбулися вчора.

Китай оголосив про плани значно посилити контроль за експортом рідкісноземельних елементів та інших критично важливих матеріалів на початку жовтня. Згідно з цими заходами, закордонні експортери товарів, які містять навіть незначну частку цих мінералів, видобутих у Китаї, потребуватимуть експортної ліцензії.

Окремо триває ще одна суперечка – Пекін блокує Nexperia від експорту продукції її філії в Китаї. Цей крок є відповіддю на те, що уряд Нідерландів взяв під контроль компанію, що базується в Неймегені, через побоювання, що китайська Wingtech Technology – власник Nexperia – намагається перешкодити виробнику чипів.

Переговори в Брюсселі збігатимуться із зустріччю президента США Дональда Трампа та президента Китаю Сі Цзіньпіна в Південній Кореї, метою якою є зменшення торговельної напруженості між країнами. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай відкладе розширений режим ліцензування корисних копалин на рік, щоб переглянути його умови.

Брюссель та європейські столиці обговорюють варіанти вирішення проблеми дефіциту. Турбулентність виникає на тлі того, що європейська промисловість прагне підвищити конкурентоспроможність, а перебої у світовій торгівлі посилюють тиск, спричинений технологічними змінами. Європейські чиновники визнали, що швидких рішень немає, оскільки відносини з Китаєм продовжують погіршуватися.
