У Словаччині парламент обмежив максимальну швидкість на тротуарах

У Словаччині депутати схвалили обмеження максимальної швидкості на тротуарах, яка становитиме шість кілометрів на годину.

Про це повідомляє ta3.

Зазначається, що мета такого рішення – підвищити безпеку пішоходів та запобігти зіткненням зі скутерами чи велосипедистами.

За словами ініціатора, поправка реагує на дедалі частіші зіткнення на тротуарах. Обмеження в шість кілометрів стосується пішоходів, велосипедистів, скутерів та скейтбордистів.

Оскільки нормальна швидкість ходьби становить від чотирьох до п'яти кілометрів на годину, нове обмеження відповідає природному темпу руху пішоходів. Незважаючи на це, пропозиція викликала дискусію в соціальних мережах, де багато хто жартував про "вимірювання ходьби радаром".

Видання зазначає, що аналітики вітають цей захід, в той час як МВС вважає, що доцільніше обмежити доступ до тротуарів для певних видів транспорту, ніж встановлювати конкретну максимальну швидкість.

“Для підвищення безпеки пішоходів ми вважаємо більш доцільним заборонити їзду електросамокатів та подібних пристроїв тротуаром, ніж вимагати від них дотримання якогось конкретного числового значення”, – йдеться у заяві МВС.