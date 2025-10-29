Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Зустріч Трампа і Сі відбудеться завтра. Американський лідер вважає, що на неї піде до чотирьох годин

Місцем переговорів стане місто Пусан. 

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп завтра проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вона відбудеться в Південній Кореї. Трамп сказав, що зустріч може тривати три-чотири години, передає NBC

Деталей про заплановані переговори китайського і американського лідерів небагато. Трамп повідомив, що вони розпочнуться вранці.

"Я зустрінуся з президентом Сі завтра вранці. Тригодинна зустріч, три-чотиригодинна", – сказав він під час розмови на обіді, організованому президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном. 

Китайське інформаційне агентство Xinhua повідомило, що зустріч відбудеться в Пусані. Лідери обміняються поглядами на двосторонні відносини і проблемні питання, в яких вони взаємно зацікавлені. 

У вересні лідери країн провели телефонну розмову. Відносини Пекіна й Вашингтона напружені, зокрема, через американські тарифи на китайські товари. 

Очікується, що серед тем для обговорення стане і тиск на Росію, аби та припинила війну. 
