Зустріч Трампа і Сі відбудеться завтра. Американський лідер вважає, що на неї піде до чотирьох годин

Президент США Дональд Трамп завтра проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вона відбудеться в Південній Кореї. Трамп сказав, що зустріч може тривати три-чотири години, передає NBC.

Деталей про заплановані переговори китайського і американського лідерів небагато. Трамп повідомив, що вони розпочнуться вранці.

"Я зустрінуся з президентом Сі завтра вранці. Тригодинна зустріч, три-чотиригодинна", – сказав він під час розмови на обіді, організованому президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном.

Китайське інформаційне агентство Xinhua повідомило, що зустріч відбудеться в Пусані. Лідери обміняються поглядами на двосторонні відносини і проблемні питання, в яких вони взаємно зацікавлені.

У вересні лідери країн провели телефонну розмову. Відносини Пекіна й Вашингтона напружені, зокрема, через американські тарифи на китайські товари.

Очікується, що серед тем для обговорення стане і тиск на Росію, аби та припинила війну.