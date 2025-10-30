Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Сибіга: Україна і Словенія поглиблюють співпрацю

У Києві відбулися переговори міністрів закордонних справ

Сибіга: Україна і Словенія поглиблюють співпрацю
Андрій Сибіга і Таня Файон
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Києві двосторонні переговори з віцепремʼєркою, міністеркою закордонних справ Словенії Танею Файон, для якої це вже п’ятий візит до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише МЗС України.

Перед поїздкою до столиці очільниця словенської дипломатії відвідала Львівську, Хмельницьку та Житомирську області, де ознайомилася з об’єктами соціальної інфраструктури, зведеними за підтримки уряду Словенії.

"Для мене дуже цінно, що моя колега відвідала не лише Київ. Допомога Словенії Хмельниччині, Житомирщині, Сумщині та іншим регіонам — це конкретна підтримка, яку відчувають люди. Ми завжди будемо вдячні за цю солідарність", — зазначив Андрій Сибіга.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на фронті, наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі та потреби України напередодні зими. Сибіга наголосив на важливості подальших внесків партнерів до Фонду підтримки енергетики України та постачання необхідного обладнання.

Український міністр подякував Словенії за надану військову допомогу та підтримку в межах ініціативи PURL, назвавши це "справжнім проявом лідерства". 

Він також відзначив потенціал для розвитку співпраці в оборонно-промисловій сфері та запросив словенські компанії долучатися до відбудови України.

Окрему увагу приділили європейській інтеграції України. Сибіга подякував Словенії за послідовну підтримку початку переговорів про вступ до ЄС та відкриття перших переговорних кластерів.

Важливою темою стала й продовольча безпека: з 2022 року Словенія надала 3 млн євро на програму Grain from Ukraine і зарезервувала ще 1 млн євро на її продовження. 

Українська сторона очікує участі словенської делегації у Четвертому міжнародному саміті з продовольчої безпеки, який відбудеться наступного місяця в Києві.

Міністри також обговорили гуманітарні проєкти Словенії — реабілітаційні центри для дітей, будинки сімейного типу та соціальні ініціативи — і мирні зусилля для припинення війни, включно з ідеєю створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Наприкінці візиту гостям представили архівні дипломатичні документи доби УНР, зокрема листування Консульства УНР у Загребі, надані Державною архівною службою України.
