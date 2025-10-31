Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Лідери Китаю та Канади зустрілися вперше за 8 років

Марк Карні прийняв запрошення президента Сі відвідати Китай у зручний для обох сторін час. 

Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні привітав "поворотний момент" у зв’язках своєї країни з Китаєм після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном – це була перша офіційна зустріч лідерів двох країн за вісім років.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Дуже задоволений результатами зустрічі. Зараз у нас є поворотний момент у відносинах – поворотний момент, який створює можливості для канадських сімей, канадського бізнесу та канадських працівників", – сказав Карні на полях щорічного саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Кьонджу (Південна Корея). 

Сі, своєю чергою, запросив Карні відвідати Китай і зазначив, що китайсько-канадські відносини "продемонстрували  тенденції до позитивного розвитку".

"Китай готовий співпрацювати з Канадою, щоб якомога швидше повернути китайсько-канадські зв’язки на правильний шлях – здорові, стабільні та стійкі", – зазначив Сі.

Як повідомила пресслужба прем'єра Канади, лідери обговорили рамки для поглиблення співпраці в низці галузей – від чистої та традиційної енергетики до сільського господарства, виробництва, зміни клімату та міжнародних фінансів.

Карні прийняв запрошення президента Сі відвідати Китай у зручний для обох сторін час. Він сподівається на просування прогресу з цих ключових питань між Канадою та Китаєм та зміцнення зв'язків між двома країнами.
﻿
