Лідери Китаю та Канади зустрілися вперше за 8 років

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні привітав "поворотний момент" у зв’язках своєї країни з Китаєм після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном – це була перша офіційна зустріч лідерів двох країн за вісім років.

"Дуже задоволений результатами зустрічі. Зараз у нас є поворотний момент у відносинах – поворотний момент, який створює можливості для канадських сімей, канадського бізнесу та канадських працівників", – сказав Карні на полях щорічного саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Кьонджу (Південна Корея).

Сі, своєю чергою, запросив Карні відвідати Китай і зазначив, що китайсько-канадські відносини "продемонстрували тенденції до позитивного розвитку".

"Китай готовий співпрацювати з Канадою, щоб якомога швидше повернути китайсько-канадські зв’язки на правильний шлях – здорові, стабільні та стійкі", – зазначив Сі.

Як повідомила пресслужба прем'єра Канади, лідери обговорили рамки для поглиблення співпраці в низці галузей – від чистої та традиційної енергетики до сільського господарства, виробництва, зміни клімату та міжнародних фінансів.

Карні прийняв запрошення президента Сі відвідати Китай у зручний для обох сторін час. Він сподівається на просування прогресу з цих ключових питань між Канадою та Китаєм та зміцнення зв'язків між двома країнами.