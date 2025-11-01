Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСвіт

ЦПД: росіян хочуть позбавити права на згоду щодо обробки персональних даних

Кремль отримає можливість збирати, зберігати й передавати особисту інформацію громадян без їхнього відома.

ЦПД: росіян хочуть позбавити права на згоду щодо обробки персональних даних
Фото: Центр протидії дезінформації

Кремль посилює цифровий контроль над росіянами, щоб позбавити права на згоду щодо обробки персональних даних. 

Про це розповідають у Центрі протидії дезінформації.

"Очільник "роскомнагляду" андрій ліпов запропонував скасувати вимогу щодо отримування згоди громадян на обробку їхніх персональних даних", — ідеться у повідомленні. 

За  словами Ліпова, ця практика "застаріла" й має бути замінена "галузевими стандартами", які дозволять компаніям використовувати дані без дозволу користувачів.

У Центрі наголошують, що фактично це означає, що держава отримає можливість збирати, зберігати й передавати особисту інформацію громадян без їхнього відома.

"Такі ініціативи свідчать про посилення цифрового контролю та прагнення влади повністю підпорядкувати приватне життя росіян державним інтересам, створюючи систему, у якій громадянин не має права на бодай якусь конфіденційність", — додають у ЦПД. 
﻿
