Російський підрозділ акумулював понад 5 млрд євро, який банк не може вивести з країни через запроваджені валютні обмеження.

Raiffeisen Bank International оголосив про зміну керівництва на тлі затяжної проблеми з російським підрозділом банку, пише Bloomberg.

З липня посаду головного виконавчого директора обійме Міхаель Геллерер, який раніше працював фінансовим директором групи.

Він змінить Йоганна Штробля, який керував банком у період різкого загострення геополітичної ситуації після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Призначення нового CEO ще має отримати погодження регуляторів.

Основним завданням Геллерера стане врегулювання ситуації з російським бізнесом Raiffeisen, який протягом кількох років викликає гостру критику з боку політиків і громадськості. Після початку повномасштабної війни Штробль публічно заявляв про намір продати російську «дочку», однак банку так і не вдалося знайти покупця, який отримав би схвалення регуляторів як у Росії, так і на Заході.

За цей час російський підрозділ акумулював понад 5 млрд євро нерозподіленого прибутку, який банк не може вивести з країни через запроваджені валютні обмеження. Паралельно Raiffeisen намагається зменшити залежність від російського ринку, нарощуючи частку доходів в інших країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в Україні.

Чинний CEO Йоганн Штробль вирішив не продовжувати контракт, термін якого спливає у лютому 2027 року. У банку зазначили, що зміна керівництва має допомогти знайти вихід із тривалої стратегічної та репутаційної кризи, пов’язаної з присутністю RBI в Росії.