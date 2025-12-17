Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаЕкономікаБізнес

Raiffeisen призначає нового керівника для розв’язання проблеми з бізнесом у Росії

Російський підрозділ акумулював понад 5 млрд євро, який банк не може вивести з країни через запроваджені валютні обмеження.

Raiffeisen призначає нового керівника для розв’язання проблеми з бізнесом у Росії
Raiffeisen
Фото: EPA

Raiffeisen Bank International оголосив про зміну керівництва на тлі затяжної проблеми з російським підрозділом банку, пише Bloomberg

З липня посаду головного виконавчого директора обійме Міхаель Геллерер, який раніше працював фінансовим директором групи.

Він змінить Йоганна Штробля, який керував банком у період різкого загострення геополітичної ситуації після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Призначення нового CEO ще має отримати погодження регуляторів.

Основним завданням Геллерера стане врегулювання ситуації з російським бізнесом Raiffeisen, який протягом кількох років викликає гостру критику з боку політиків і громадськості. Після початку повномасштабної війни Штробль публічно заявляв про намір продати російську «дочку», однак банку так і не вдалося знайти покупця, який отримав би схвалення регуляторів як у Росії, так і на Заході.

За цей час російський підрозділ акумулював понад 5 млрд євро нерозподіленого прибутку, який банк не може вивести з країни через запроваджені валютні обмеження. Паралельно Raiffeisen намагається зменшити залежність від російського ринку, нарощуючи частку доходів в інших країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в Україні.

Чинний CEO Йоганн Штробль вирішив не продовжувати контракт, термін якого спливає у лютому 2027 року. У банку зазначили, що зміна керівництва має допомогти знайти вихід із тривалої стратегічної та репутаційної кризи, пов’язаної з присутністю RBI в Росії.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies