Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаЕкономікаДержава

Мінрозвитку планує запустити пілотний проєкт "єЧерги" на кордоні для легкових авто з початку наступного року

Спочатку пілотний проєкт планують реалізувати на одному пункту пропуску, ймовірно ним стане "Чоп".

Мінрозвитку планує запустити пілотний проєкт "єЧерги" на кордоні для легкових авто з початку наступного року
Заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач
Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Міністерство розвитку громад та територій України, яке три роки тому почало впроваджувати електронну чергу ("єЧерга") проходження для вантажних авто та автобусів та вже завершило цей проєкт, планує на початку 2026 року розпочати пілотний проєкт з застосування "єЧерги" для легкових авто.

"Ми запускаємо скоро пілотний проєкт по легкових авто", – сказав заступник міністра Сергій Деркач під час заходу "Інфраструктурний день 2025 "від Європейської бізнес асоціації (ЄБА) наприкінці цього тижня.

Він уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що спочатку пілотний проєкт планують реалізувати на одному пункту пропуску, ймовірно ним стане "Чоп".

За словами Деркача, мова йде вже про початок 2026 року.

Заступник міністра зазначив, що серед відмінностей проєкту легкових авто є значно більша їх кількість порівняно із вантажними та легковими.

На заході він уточнив, що всього на західному кордоні діє 41 автомобільний пункт пропуску, на 29 з яких їздять вантажівки та автобуси.

"Абсолютно всі вантажівки з країни і всі автобуси виїжджають виключно з реєстрацією з "єЧерги", – наголосив Деркач.

За три роки проєкти через "єЧергу" було здійснено 2,3 млн перетинів кордону вантажними автомобілями та 329 тис. – автобусами.

Водночас, за даними Держприкордонслужби, всього за останній рік кордон перетнули близько 6,6 млн авто.

Деркач також повідомив, що проєктом "єЧерга" зацікавилася Словаччина та інші країни.

"Ми передали їм [Словаччині] пілот для того, щоб вони потестили. Вони теж хочуть всіляко впроваджувати нашу електронну чергу на своєму боці. Так само і інші країни. Тому це дуже класний кейс", – підсумував заступник глави Мінрозвитку.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies