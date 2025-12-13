Мінрозвитку планує запустити пілотний проєкт "єЧерги" на кордоні для легкових авто з початку наступного року

Міністерство розвитку громад та територій України, яке три роки тому почало впроваджувати електронну чергу ("єЧерга") проходження для вантажних авто та автобусів та вже завершило цей проєкт, планує на початку 2026 року розпочати пілотний проєкт з застосування "єЧерги" для легкових авто.

"Ми запускаємо скоро пілотний проєкт по легкових авто", – сказав заступник міністра Сергій Деркач під час заходу "Інфраструктурний день 2025 "від Європейської бізнес асоціації (ЄБА) наприкінці цього тижня.

Він уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що спочатку пілотний проєкт планують реалізувати на одному пункту пропуску, ймовірно ним стане "Чоп".

За словами Деркача, мова йде вже про початок 2026 року.

Заступник міністра зазначив, що серед відмінностей проєкту легкових авто є значно більша їх кількість порівняно із вантажними та легковими.

На заході він уточнив, що всього на західному кордоні діє 41 автомобільний пункт пропуску, на 29 з яких їздять вантажівки та автобуси.

"Абсолютно всі вантажівки з країни і всі автобуси виїжджають виключно з реєстрацією з "єЧерги", – наголосив Деркач.

За три роки проєкти через "єЧергу" було здійснено 2,3 млн перетинів кордону вантажними автомобілями та 329 тис. – автобусами.

Водночас, за даними Держприкордонслужби, всього за останній рік кордон перетнули близько 6,6 млн авто.

Деркач також повідомив, що проєктом "єЧерга" зацікавилася Словаччина та інші країни.

"Ми передали їм [Словаччині] пілот для того, щоб вони потестили. Вони теж хочуть всіляко впроваджувати нашу електронну чергу на своєму боці. Так само і інші країни. Тому це дуже класний кейс", – підсумував заступник глави Мінрозвитку.