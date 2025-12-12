У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польські прикордонники знайшли тунель, яким із Білорусі в країну пробиралися нелегали

Відомо про 180 нелегалів, які скористалися тунелем. 130 із них затримали. 

Польські прикордонники знайшли тунель, яким із Білорусі в країну пробиралися нелегали
Один із виявлених тунелів на кордоні із Білоруссю
Фото: Скріншот відео Польської прикордонної служби

Прикордонники Польщі виявили на кордоні із Білорусією тунель завдовжки кілька десятків метрів, яким у четвер до країни пробралися понад 180 іноземців. 130 із них затримали. 

Як пише RMF24, це підтвердила Прикордонна служба.

Тунель довжиною кілька десятків метрів під бар'єром та технічною дорогою мав приблизно 1,5 метра заввишки. Його вхід, прихований у лісі, знаходився приблизно за 50 метрів з білоруського боку кордону, а вихід – приблизно за 10 метрів від бар'єру з польського боку.

Кількість людей, які перетнули кордон, була визначена завдяки електронним системам, що контролюють цю ділянку.В результаті затримали понад 130 осіб, а пошуки решти тривають. Крім прикордонників, в операції беруть участь військові та поліцейські, а також, серед іншого, використовуються службові собаки. Серед затриманих іноземців переважно громадяни Афганістану та Пакистану , а також громадяни Індії, Непалу та Бангладеш.

Крім цього співробітники Прикордонної служби затримали двох водіїв: 69-річного мешканця Малопольського воєводства та 49-річного громадянина Литви, які прибули, щоб забрати мігрантів. Вважається, що чоловіки перевозили іноземців до Західної Європи. Щодо них тривають подальші дії.

Прикордонна служба повідомила, що це вже четвертий тунель під польсько-білоруським кордоном, виявлений цього року.
﻿
