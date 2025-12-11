МОК рекомендує допускати спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань на юнацькому рівні

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендує допустити до міжнародних змагань на юнацькому рівні російських та білоруських спортсменів.
Про це повідомляє пресслужба МОК.
МОК вважає, що юні спортсмени з РФ та Білорусі не мають бути обмежені в доступі до як індивідуальних, так і командних міжнародних змагань. Причиною такого рішення називають те, що юні спортсмени не мають відповідати за дії урядів своїх країн.
В свою чергу, МОК планує реалізувати цей підхід на турнірах, де виступає організатором. Найближчі такі змагання - Юнацькі олімпійські ігри 2026 року в Дакарі (Сенегал).
Крім того, міжнародні федерації мають утримуватися від організації або підтримки міжнародних спортивних заходів на території Росії. Втім, ця рекомендація не стосується Білорусі.