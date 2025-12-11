НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСпорт

МОК рекомендує допускати спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань на юнацькому рівні

Це стосується як індивідуальних, так і командних міжнародних змагань.

МОК рекомендує допускати спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань на юнацькому рівні
МОК рекомендує допускати спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань на юнацькому рівні
Фото: skysports.com

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендує допустити до міжнародних змагань на юнацькому рівні російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

МОК вважає, що юні спортсмени з РФ та Білорусі не мають бути обмежені в доступі до як індивідуальних, так і командних міжнародних змагань. Причиною такого рішення називають те, що юні спортсмени не мають відповідати за дії урядів своїх країн.

В свою чергу, МОК планує реалізувати цей підхід на турнірах, де виступає організатором. Найближчі такі змагання - Юнацькі олімпійські ігри 2026 року в Дакарі (Сенегал).

Крім того, міжнародні федерації мають утримуватися від організації або підтримки міжнародних спортивних заходів на території Росії. Втім, ця рекомендація не стосується Білорусі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies