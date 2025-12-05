Індієць став наймолодшим в історії гравцем у шахи з офіційним рейтингом FIDE

Шаховому вундеркінду не виповнилося ще навіть чотирьох років.

Сарваґ'я Сінгх Кушваха з Індії отримав від міжнародної шахової федерації FIDE офіційний рейтинг у рапіді. Звичайна подія, якби не той факт, що хлопчику лише три роки.

Як пише The Guardian, вундеркінг-індієць увійшов до когорти рейтингових гравців у три роки, сім місяців та 20 днів - це офіційний світовий рекорд. Кушваха обігнав свого співвітчизника Аніша Саркара практично на місяць.

За правилами FIDE, щоб мати рейтинг, потрібно обіграти бодай одного рейтингового гравця. Кушваха здобув аж три перемоги над трьома різними суперниками.

Його рейтинг за системою Elo складає 1572 пунктів. Це приблизно відповідає третьому розряду. Для порівняння: найкращий шахіст в історії Магнус Карлсен зараз має рейтинг у рапіді 2824.

Батьки Сарваґ'я сподіваються, що син зможе у майбутньому стати гросмейстером.