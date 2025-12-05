Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСпорт

Індієць став наймолодшим в історії гравцем у шахи з офіційним рейтингом FIDE

Шаховому вундеркінду не виповнилося ще навіть чотирьох років.

Індієць став наймолодшим в історії гравцем у шахи з офіційним рейтингом FIDE
Фото: EPA/UPG

Сарваґ'я Сінгх Кушваха з Індії отримав від міжнародної шахової федерації FIDE офіційний рейтинг у рапіді. Звичайна подія, якби не той факт, що хлопчику лише три роки.

Як пише The Guardian, вундеркінг-індієць увійшов до когорти рейтингових гравців у три роки, сім місяців та 20 днів - це офіційний світовий рекорд. Кушваха обігнав свого співвітчизника Аніша Саркара практично на місяць. 

За правилами FIDE, щоб мати рейтинг, потрібно обіграти бодай одного рейтингового гравця. Кушваха здобув аж три перемоги над трьома різними суперниками. 

Його рейтинг за системою Elo складає 1572 пунктів. Це приблизно відповідає третьому розряду. Для порівняння: найкращий шахіст в історії Магнус Карлсен зараз має рейтинг у рапіді 2824. 

Батьки Сарваґ'я сподіваються, що син зможе у майбутньому стати гросмейстером.  
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies