Кубок України з боксу. Молодь прагне дати бій еліті

У Львові з 24 по 30 листопада проходив Кубок України з боксу. Змагання зібрали 185 учасників: 66 жінок та 119 чоловіків. Вони боролися за перемогу у 10 вагових категоріях.

Змагання без головних зірок

Перші номери збірної України з боксу турнір пропустили. Це прогнозовано, адже кілька тижнів тому закінчився Кубок світу в Індії, куди поїхала частина основної команди. Інші ж лідери української збірної вирушили до Угорщини на Чемпіонат Європи U-23, який проходив паралельно з Кубком України.

Фото: ФБУ Бій дівчат на Кубку України з боксу

У підсумку участь у Кубку України взяли молоді, однак амбітні боксери й боксерки. Як розповідає головний тренер жіночої збірної Сергій Данилів, рівнем боксу на турнірі він задоволений.

«Тут зібрався наш резерв, спортсмени, які прийшли буквально тільки з молоді. І навіть якщо подивитися статистично, то у вагових категоріях більша конкуренція, з’явилися молоді зірки, які зараз у боях себе гарно показують», – зазначає Данилів.

Зірки, що сходять

Відсутністю лідерів вдало скористалися молоді боксери й боксерки, які вже заявляють про готовність протистояти більш досвідченим партнерам по збірній.

Фото: ФБУ Анастасія Таран (ліворуч)

Серед них – представниця Дніпропетровської області, 18-річна Анастасія Таран, яку визнали найкращою боксеркою турніру.

«Перемога на Кубку України дуже важлива для мене. Я невдало закінчила виступи в молодіжному боксі, втім серед дорослих я розпочала доволі впевнено.Я провела два поєдинки: перший закінчила достроково у першому раунді, а у фіналі перемогла рішенням суддів. Я задоволена своїм виступом, змогла гарно "дихати". Суперниця була гідною, втім я її перемогла», – каже Анастасія Таран.

Фото: ФБУ Кондратюк (у червоному) під час Кубка України з боксу

Найкращим серед чоловіків став Владислав Кондратюк. Боксер розповідає, що шлях до фіналу був складнішим, ніж поєдинок за «золото» Кубка України.

«Чвертьфінальний поєдинок був дуже складним. Проти мене боксував Олександр Звєрєв з Харкова — він дуже непростий. Увесь час йшов вперед, нав’язував боротьбу. У фіналі ж я, навпаки, дуже впевнено переміг. Це був найлегший для мене бій на турнірі. Я переміг і довів собі, що можу більше — і я буду до цього прагнути», – пояснює Владислав.

Жасан у ролі наставника

Доволі несподівано було побачити на Кубку України Данила Жасана, призера Чемпіонату світу. Чому несподівано? Бо тут він був у новому для себе амплуа – у ролі тренера. Данило був у куті Вероніки Корець, боксерки, яку виховує тренер Жасана Андрій Корець.

Фото: ФБУ Данило Жасан у куті Вероніки Корець

Тандем Данила й Вероніки спрацював на відмінно: Корець здобула перемогу на Кубку України. Жасан каже, що перед фіналом вони провели величезну роботу зі своєю підопічною.«Було трішки незвично, але норм. Коли сам виходжу на ринг, особливо коли переступаю канати, то хвилювання зникає. За когось завжди переживаєш більше. Це був найкращий бій на цьому Чемпіонаті України у Вероніки. Ми з нею потім проговорили її дії, після чого вона почала працювати краще», – розповів Жасан.

Фото: ФБУ Вероніка Корець (праворуч) під час бою

Переможниці Кубка України серед жінок:

Соломія Линів (48 кг)

Ярослава Маринчук (51 кг)

Інна Статкевич (54 кг)

Каріна Вовк (57 кг)

Вероніка Корець (60 кг)

Тетяна Іванова (65 кг)

Анастасія Таран (70 кг)

Вікторія Захарчук (75 кг)

Раїса Піскун (80 кг)

Олена Черноколенко (80+ кг)

Фото: ФБУ Один з п'єдесталів Кубка України з боксу

Переможці Кубка України серед чоловіків:

Руслан Бедниченко (50 кг)

Владислав Кондратюк (55 кг)

Алі Дагли (60 кг)

Руслан Цикало (65 кг)

Марк Ломакін (70 кг)

Нікіта Захарченко (75 кг)

В’ячеслав Бригаденко (80 кг)

Віталій Баран (85 кг)

Павло Мічковський (90 кг)

Павло Юськів (90+ кг)

Далі – Чемпіонат України

Кубок України став своєрідною підготовкою для молодих боксерів перед Чемпіонатом України, де виступатимуть усі лідери збірної. За підсумками Чемпіонату визначатимуть склад команди на наступний сезон.

Чемпіонат України відбудеться у січні 2026 року в Рівному.