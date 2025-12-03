США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСпорт

Кубок України з боксу. Молодь прагне дати бій еліті

У Львові з 24 по 30 листопада проходив Кубок України з боксу. Змагання зібрали 185 учасників: 66 жінок та 119 чоловіків. Вони боролися за перемогу у 10 вагових категоріях.

Про переможців турніру, їхні емоції й амбіції – у репортажі від LB.ua.

Кубок України з боксу. Молодь прагне дати бій еліті
Поєдинок на Кубку України з боксу
Фото: ФБУ

Змагання без головних зірок

Перші номери збірної України з боксу турнір пропустили. Це прогнозовано, адже кілька тижнів тому закінчився Кубок світу в Індії, куди поїхала частина основної команди. Інші ж лідери української збірної вирушили до Угорщини на Чемпіонат Європи U-23, який проходив паралельно з Кубком України.

Бій дівчат на Кубку України з боксу
Фото: ФБУ
Бій дівчат на Кубку України з боксу

У підсумку участь у Кубку України взяли молоді, однак амбітні боксери й боксерки. Як розповідає головний тренер жіночої збірної Сергій Данилів, рівнем боксу на турнірі він задоволений.

«Тут зібрався наш резерв, спортсмени, які прийшли буквально тільки з молоді. І навіть якщо подивитися статистично, то у вагових категоріях більша конкуренція, з’явилися молоді зірки, які зараз у боях себе гарно показують», – зазначає Данилів.

Зірки, що сходять

Відсутністю лідерів вдало скористалися молоді боксери й боксерки, які вже заявляють про готовність протистояти більш досвідченим партнерам по збірній.

Анастасія Таран (ліворуч)
Фото: ФБУ
Анастасія Таран (ліворуч)

Серед них – представниця Дніпропетровської області, 18-річна Анастасія Таран, яку визнали найкращою боксеркою турніру.

«Перемога на Кубку України дуже важлива для мене. Я невдало закінчила виступи в молодіжному боксі, втім серед дорослих я розпочала доволі впевнено.Я провела два поєдинки: перший закінчила достроково у першому раунді, а у фіналі перемогла рішенням суддів. Я задоволена своїм виступом, змогла гарно "дихати". Суперниця була гідною, втім я її перемогла», – каже Анастасія Таран.

Кондратюк (у червоному) під час Кубка України з боксу
Фото: ФБУ
Кондратюк (у червоному) під час Кубка України з боксу

Найкращим серед чоловіків став Владислав Кондратюк. Боксер розповідає, що шлях до фіналу був складнішим, ніж поєдинок за «золото» Кубка України.

«Чвертьфінальний поєдинок був дуже складним. Проти мене боксував Олександр Звєрєв з Харкова — він дуже непростий. Увесь час йшов вперед, нав’язував боротьбу. У фіналі ж я, навпаки, дуже впевнено переміг. Це був найлегший для мене бій на турнірі. Я переміг і довів собі, що можу більше — і я буду до цього прагнути», – пояснює Владислав.

Жасан у ролі наставника

Доволі несподівано було побачити на Кубку України Данила Жасана, призера Чемпіонату світу. Чому несподівано? Бо тут він був у новому для себе амплуа – у ролі тренера. Данило був у куті Вероніки Корець, боксерки, яку виховує тренер Жасана Андрій Корець.

Данило Жасан у куті Вероніки Корець
Фото: ФБУ
Данило Жасан у куті Вероніки Корець

Тандем Данила й Вероніки спрацював на відмінно: Корець здобула перемогу на Кубку України. Жасан каже, що перед фіналом вони провели величезну роботу зі своєю підопічною.«Було трішки незвично, але норм. Коли сам виходжу на ринг, особливо коли переступаю канати, то хвилювання зникає. За когось завжди переживаєш більше. Це був найкращий бій на цьому Чемпіонаті України у Вероніки. Ми з нею потім проговорили її дії, після чого вона почала працювати краще», – розповів Жасан.

Вероніка Корець (праворуч) під час бою
Фото: ФБУ
Вероніка Корець (праворуч) під час бою

Переможниці Кубка України серед жінок:

  • Соломія Линів (48 кг)
  • Ярослава Маринчук (51 кг)
  • Інна Статкевич (54 кг)
  • Каріна Вовк (57 кг)
  • Вероніка Корець (60 кг)
  • Тетяна Іванова (65 кг)
  • Анастасія Таран (70 кг)
  • Вікторія Захарчук (75 кг)
  • Раїса Піскун (80 кг)
  • Олена Черноколенко (80+ кг)

Один з п'єдесталів Кубка України з боксу
Фото: ФБУ
Один з п'єдесталів Кубка України з боксу

Переможці Кубка України серед чоловіків:

  • Руслан Бедниченко (50 кг)
  • Владислав Кондратюк (55 кг)
  • Алі Дагли (60 кг)
  • Руслан Цикало (65 кг)
  • Марк Ломакін (70 кг)
  • Нікіта Захарченко (75 кг)
  • В’ячеслав Бригаденко (80 кг)
  • Віталій Баран (85 кг)
  • Павло Мічковський (90 кг)
  • Павло Юськів (90+ кг)

Далі – Чемпіонат України

Кубок України став своєрідною підготовкою для молодих боксерів перед Чемпіонатом України, де виступатимуть усі лідери збірної. За підсумками Чемпіонату визначатимуть склад команди на наступний сезон.

Чемпіонат України відбудеться у січні 2026 року в Рівному.

Діана Звягінцева
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies