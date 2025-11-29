ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСпорт

МОК допустив до Олімпіади-2026 трьох прихильників війни

У комітеті помилково вважають, що спортсмени відповідають критерію "нейтральності".

МОК допустив до Олімпіади-2026 трьох прихильників війни
Фото: EPA/UPG

На Зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в італійських Мілані та Кортіні, допущено трьох спортсменів, які так чи інакше демонстрували підтримку російській агресії.

Як пише "Трибуна", МОК підтвердив "нейтральний" статус для росіян Петра Гуменника та Аделії Петросян, а також росіянки з білоруським паспортом Вікторії Сафонової. Усі троє виступають у фігурному катанні, федерація якого стала однією з небагатьох, що пускають атлетів з РФ та РБ на Ігри.

При цьому ця трійця грубо порушує пункт правил щодо заборони діяльності чи комунікації, яка викликає асоціацію з підтримкою війни, включно з будь-яким воєнним брендингом. Гуменник, наприклад, у воєнній формі брав участь у шоу пособника Кремля Іллі Авербуха. Петросян проводила майстер-клас на заході, де збирали гроші для російських солдатів. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies