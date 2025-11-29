На Зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в італійських Мілані та Кортіні, допущено трьох спортсменів, які так чи інакше демонстрували підтримку російській агресії.

Як пише "Трибуна", МОК підтвердив "нейтральний" статус для росіян Петра Гуменника та Аделії Петросян, а також росіянки з білоруським паспортом Вікторії Сафонової. Усі троє виступають у фігурному катанні, федерація якого стала однією з небагатьох, що пускають атлетів з РФ та РБ на Ігри.

При цьому ця трійця грубо порушує пункт правил щодо заборони діяльності чи комунікації, яка викликає асоціацію з підтримкою війни, включно з будь-яким воєнним брендингом. Гуменник, наприклад, у воєнній формі брав участь у шоу пособника Кремля Іллі Авербуха. Петросян проводила майстер-клас на заході, де збирали гроші для російських солдатів.