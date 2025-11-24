Про абсолютний провал «Макларена» у Лас-Вегасі, найгіршу кваліфікацію в професійній кар’єрі Гемілтона і стабільність Макса Ферстаппена — в огляді етапу на LB.ua .

Водночас під час етапу в Лас-Вегасі своє круте піке продовжив колись один з кращих на треку — британець Льюїс Гемілтон. Можна лише уявити, що про цю ситуацію думають боси «Феррарі», які чекали на прихід чемпіона, а отримали проблему.

Етап Формули-1 у Лас-Вегасі додав інтриги в боротьбу за корону сезону. Команда «Макларен», яка ще в першій частині змагань випереджала всіх, зараз віддала естафету чинному чемпіону Формули-1 Максу Ферстаппену. Ще три етапи тому про його перемогу в сезоні навіть мова не йшла, а зараз він має всі шанси знову стати чемпіоном світу.

Ферстаппен готовий до сенсації

За підсумками кваліфікації поул-позицію посів Ландо Норріс. Слідом за ним розташувалися Макс Ферстаппен і Карлос Сайнс.

Фото: EPA/UPG Ферстаппен перед початком гонки

Утім уже на першому колі головної гонки все швидко змінилося: Ферстаппен обігнав Норріса й очолив пелотон. Крім Макса, Джордж Рассел з «Мерседеса» також обійшов Ландо.

Цікаво, що Ферстаппен своє перше місце вже нікому не віддав. Він лідирував упродовж усієї гонки й врешті здобув перемогу на Гран-прі Лас-Вегаса. Другим фінішував Норріс, а довершив подіум Рассел. На четвертій позиції розташувався Оскар Піастрі.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен з кубком переможця етапу в Лас-Вегасі

Для нідерландця ця перемога стала шостою в сезоні. До цього Макс фінішував першим на Гран-прі Японії, Емілії-Романії, Монци, Азербайджану й Остіна.

Катастрофа «Макларена»

Здавалося, що гонку в Лас-Вегасі пілоти «Макларена» можуть записати собі в актив, бо здобули друге й четверте місця, але… Після гонки сталося те, до чого жоден не був готовий.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс змагається в рамках Гран-прі Лас-Вегаса

Через порушення норм технічного регламенту болідів і Піастрі, і Норріса дискваліфікували. А їхні результати в цих перегонах анулювали.

«Завершення, яке розчаровує. Наприкінці гонки ми мали певні обмеження і зараз уже розуміємо, що вони були запроваджені через наш болід.

Дуже прикро втратити таку кількість очок. Ми завжди перебуваємо в пошуках максимальної ефективності, але цього разу команда не змогла знайти правильний баланс. Змінити вже нічого не зможемо, а тому зосереджуємося на Катарі», — сказав Норріс після інформації про дискваліфікацію.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс

Ця ситуація неабияк вплинула на боротьбу за перемогу в особистому заліку пілотів Формули-1. За два Гран-прі до кінця сезону Норріс продовжує його очолювати, втім замість 408 очок має 390. А ось Оскар Піастрі тепер узагалі зрівнявся за кількістю балів із Ферстаппеном.

24 points separate them! 🤯



It's all to play for heading into the final two rounds 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/ahv08Yf3T4 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Особистий залік пілотів після Гран-прі Лас-Вегаса (п’ятірка кращих):

Ландо Норріс («Макларен») — 390 очок;

Оскар Піастрі («Макларен») — 366;

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366;

Джордж Расселл («Мерседес») — 294;

Шарль Леклер («Феррарі») — 226.

У наступних двох гонках розіграють 58 очок, тож і Піастрі, і Ферстаппен мають усі шанси не лише наздогнати, а й випередити Норріса в заліку. Тож можемо констатувати, що боротьба за корону сезону триває, наближаючись до кульмінації.

Гемілтон пробив чергове дно

Здається, гіршим сезон для Гемілтона бути вже не може. Однак у кожній наступній гонці він підтверджує, що в цьому світі немає нічого неможливого. Що справді печально, адже зірка Формули-1 перетворює свою кар’єру на якесь посміховисько.

Фото: EPA/UPG Болід Льюїса Гемілтона

Кваліфікація в Лас-Вегасі, до прикладу, завершилася для нього черговим провалом. За її підсумками він став аж 20-м. Після кваліфікації Гемілтон зазначив, що не міг прогріти гуму й розігнатися по мокрій від дощу трасі, а також мав проблеми з гальмуванням на поворотах.

«У мене просто немає слів. Цього результату явно недостатньо. Звісно, це дуже дратує (мокра траса. — LB.ua), бо я чудово відчував болід у третій вільній практиці. Чесно кажучи, я думав, що це буде чудовий день, але він виявився найгіршим. Тож, очевидно, гірше вже не може бути», — сказав Льюїс.

Фото: EPA/UPG Гемілтон під час практичного заїзду

Болід Гемілтона став найповільнішим у кваліфікації. Такого з британцем не траплялося ніколи. Для «Феррарі» цей провал також став найбільшим з 2009 року, коли Джанкарло Фізікелла завершив кваліфікацію на Гран-прі Абу-Дабі останнім.

У головній гонці етапу Гемілтон спробував трохи покращити свої справи: зумів відіграти декілька позицій і фінішував восьмим.

Фото: EPA/UPG Механіки «Феррарі» працюють над болідом Гемілтона

«Жахливий результат — із цієї гонки не можна винести нічого позитивного. Я просто чекаю, коли цей кошмар завершиться, просто хочу, щоб усе скінчилось. Найгірший сезон у моїй кар’єрі. Чого чекаю? Наступного сезону», — підсумував британець.

Передостанній, 23-й етап Формули-1 у 2025 році відбудеться 30 листопада в Катарі.