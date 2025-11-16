Олександр Зубков під час матчу

Збірна України з футболу у номінально домашньому поєдинку перемогла Ісландію (2:0) у шостому матчі відбору до Чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Фото: EPA/UPG Єгор Ярмолюк грає в обороні

Фото: EPA/UPG Миколенко грає головою

Фото: EPA/UPG Ісландці в атаці

Фото: EPA/UPG Олександр Зубков намагається наздогнати м'яч

Фото: EPA/UPG Ванат бореться за м'яч проти Інгасона

Фото: EPA/UPG Емоції Сергія Реброва під час гри

Фото: EPA/UPG Зубков намагається зловити м'яч у полі зору

Фото: УАФ Зубков і Яремчук після голу

Фото: УАФ Гравці святкують перший гол

Фото: УАФ Зубков одразу після голу

Перший гол у матчі забив Олександр Зубков на 83 хвилині. Він відгукнувся на пас Олексія Гуцуляка і головою вразив пусті ворота суперника. Крапку в матчі поставив Гуцуляк – обіграв суперника біля чужих воріт і пробив. М’яч після рикошету залетів у сітку воріт.

Перемога дозволила підопічним Сергія Реброва посісти другу сходинку групи D з 10-ма очками й вийти до плей-оф відбору до ЧС.

Потенційні суперники України у плей-оф: Румунія, Швеція, Північна Ірландія, Вельс і Північна Македонія.

Нагадаємо, перше місце квартету D посіла збірна Франції 16 очок після 6 поєдинків.