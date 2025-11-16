Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСпорт

Збірна України перемогла Ісландію і вийшла у плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу-2026

Синьо-жовті змогли відкрити рахунок на 83 хвилині.

Збірна України перемогла Ісландію і вийшла у плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу-2026
Олександр Зубков під час матчу
Фото: EPA/UPG

Збірна України з футболу у номінально домашньому поєдинку перемогла Ісландію (2:0) у шостому матчі відбору до Чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Єгор Ярмолюк грає в обороні
Фото: EPA/UPG
Єгор Ярмолюк грає в обороні

Миколенко грає головою
Фото: EPA/UPG
Миколенко грає головою

Ісландці в атаці
Фото: EPA/UPG
Ісландці в атаці

Олександр Зубков намагається наздогнати м'яч
Фото: EPA/UPG
Олександр Зубков намагається наздогнати м'яч

Ванат бореться за м'яч проти Інгасона
Фото: EPA/UPG
Ванат бореться за м'яч проти Інгасона

Емоції Сергія Реброва під час гри
Фото: EPA/UPG
Емоції Сергія Реброва під час гри

Зубков намагається зловити м'яч у полі зору
Фото: EPA/UPG
Зубков намагається зловити м'яч у полі зору

Зубков і Яремчук після голу
Фото: УАФ
Зубков і Яремчук після голу

Гравці святкують перший гол
Фото: УАФ
Гравці святкують перший гол

Зубков одразу після голу
Фото: УАФ
Зубков одразу після голу

Перший гол у матчі забив Олександр Зубков на 83 хвилині. Він відгукнувся на пас Олексія Гуцуляка і головою вразив пусті ворота суперника. Крапку в матчі поставив Гуцуляк – обіграв суперника біля чужих воріт і пробив. М’яч після рикошету залетів у сітку воріт.

Перемога дозволила підопічним Сергія Реброва посісти другу сходинку групи D з 10-ма очками й вийти до плей-оф відбору до ЧС. 

Потенційні суперники України у плей-оф: Румунія, Швеція, Північна Ірландія, Вельс і Північна Македонія.

Нагадаємо, перше місце квартету D посіла збірна Франції 16 очок після 6 поєдинків.
﻿
