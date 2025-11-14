Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Збірна України розгромно поступилася Франції у відборі на чемпіонат світу

Французи вже на Мундіалі, а команді Реброва потрібна лише перемога у неділю. 

Без жодних несподіванок: національна збірна України з футболу у Парижі поступилася команді Франції у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

Сергій Ребров вирішив не покладати багато надій на матч з грандом, тому обрав склад без низки ключових гравців. Навіть у заявці не було Матвієнка та Малиновського, яким загрожувала дискваліфікація. Не вийшли на фланги оборони Миколенко та Конопля. Дебютував у центрі захисту Михавко.

Попри ротацію, у першому таймі збірна вистояла під натиском французів - не змогла створити ані натяку на момент, але бодай не пропустила. 

Але друга половина зустрічі скасувала будь-які думки про сенсацію. Мбаппе з пенальті та з гри, а також Олісе і Екітіке засвітили на табло стадіону "Парк де Пренс" цифру 4. А з боку напису "Україна" так і лишився нуль - нуль голів, нуль ударів у площину.

Франція святкує вихід на Мундіаль, а Україні тепер потрібно лише перемагати в неділю Ісландію, щоб потрапити до кваліфікаційного плей-оф. 
